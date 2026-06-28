Лидеры обсудили «повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов в области экономики и региональную безопасность

Путин и Лукашенко продолжили переговоры во второй день встречи на Валдае Лидеры обсудили «повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных проектов в области экономики и региональную безопасность

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 27 июня продолжили встречу на Валдае.



Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить: действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае», — сказал он.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию накануне. В Кремле сообщили, что Путин принял белорусского коллегу в своей резиденции на Валдае в Новгородской области.



Лидеры обсудили «повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью», сообщила пресс-служба Кремля.