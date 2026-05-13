Путин и Бердымухамедов обсудили развитие стратегического партнерства России и Туркменистана Стороны подчеркнули важность предстоящего в октябре заседания Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который находится в Казани для участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Отдельно была подчеркнута важность предстоящего в октябре заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством Туркменистана.

Телефонный разговор состоялся на фоне участия Бердымухамедова в «KazanForum» одной из ключевых международных площадок, направленных на развитие взаимодействия России со странами исламского мира.

Форум в Казани традиционно объединяет представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества, а также используется для обсуждения экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов.