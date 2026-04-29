Путин заявил о широких перспективах сотрудничества РФ с Конго

Россия и Республика Конго имеют хорошие перспективы для развития отношений по самым разным направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с конголезским лидером Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Россию с госвизитом.

Как сообщает пресс- служба Кремля, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи президента Республики Конго президентом РФ и представление делегаций.

«У нас хорошие перспективы развития наших отношений, причём по разным направлениям.Что касается экономики, то это и геологоразведка, энергетика, логистика, сельское хозяйство и некоторые другие направления. Наши компании выражают готовность и желание работать на рынке вашей страны, прежде всего потому, что у вас устойчивая внутриполитическая ситуация, и это создаёт хорошие перспективы для работы бизнеса. Работают межправкомиссии», - сказал Путин.

Президент РФ также обратил внимание на гуманитарное сотрудничество, и прежде всего, подготовку кадров. «8000 специалистов были подготовлены за предыдущие годы для вашей страны в России, и сейчас 850 человек, молодых людей продолжают обучение в Российской Федерации», - отметил он.

«Мы продолжаем активно работать на международной арене, на международных площадках», сказал Путин, выразив благодарность за «активное участие» в саммитах Россия – Африка. «И мы сейчас готовим осенью этого года третий саммит. Рассчитываем на Ваше личное участие и приглашаем Вас в Москву», - добавил он.

Президент РФ также сообщил о планах подписать план совместных действий на ближайшие годы в сфере экономики.

Президент республики Конго, в свою очередь, завил, что цель его визита в РФ заключается в укрепление двусторонних отношений.

«Сейчас мы рассматриваем новые проекты, которые можно развивать при поддержке Российской Федерации в том числе, не забывая о приоритетных задачах, о которых Вы сейчас говорили: это сфера экономики, образования. Для нас эта программа развития, в том числе сельского хозяйства, представляет большую важность», - сказал он.