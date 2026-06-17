В Казани начал работу деловой форум «Россия – АСЕАН», который продлится с 17 по 19 июня

Путин заявил о широких перспективах сотрудничества РФ и АСЕАН в сфере технологий и энергетики В Казани начал работу деловой форум «Россия – АСЕАН», который продлится с 17 по 19 июня

У РФ и стран Азии есть широкие перспективы для обмена передовыми технологиями и сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям Делового форума Россия – АСЕАН.

«Нынешний форум, собравший в гостеприимной столице Татарстана Казани ведущих представителей бизнес-сообществ нашей страны и государств – членов АСЕАН, имеет особое значение. Российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет. За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи, в том числе между Деловым консультативным советом Ассоциации и Деловым советом Россия – АСЕАН, создали хороший задел на будущее», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что сегодня среди новых задач – активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта и формирование устойчивых цифровых платформ. «Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики. Важно, что в тех же направлениях работают наши партнёры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых присутствуют на форуме», - сказал президент РФ.

«Уверен, что решения российско-асеановского саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленной кооперации, расширения прямого диалога предпринимательских сообществ, тем самым будут содействовать социально-экономическому развитию наших государств», - заключил он.

В Казани начал работу деловой форум «Россия – АСЕАН», который продлится с 17 по 19 июня. Главная тема форума – «Россия – АСЕАН: партнерство без границ». Участники мероприятия обсудят международную торговлю, традиционные ценности, партнерство АСЕАН и ЕАЭС, а также развитие сотрудничества в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект.

В состав АСЕАН входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.