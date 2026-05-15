Путин заявил о стремлении РФ развивать партнерство с исламским миром

Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, а ислам является одной из мировых широко распространенных религий в стране. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина к участникам XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир».

Текст приветствия российского лидера зачитал на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В Казани, столице Татарстана, субъекте РФ, продолжается работа XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир». Глобальным коммуникационным партнером мероприятия выступает агентство «Анадолу».

«В эти дни в Казани собрались российские и зарубежные политики и общественные деятели, учёные и богословы, бизнесмены и эксперты. Вам предстоит обсудить ключевые вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, поделиться опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами, в основе которого – общие ценности, уважение к культурно-цивилизационному многообразию, настрой на диалог и партнёрство ради стабильного и успешного будущего», - говорится в послании.

По словам российского лидера, в РФ веками живут представители разных религий и народов, каждый из которых сохраняет свою уникальность и самобытность. «И символично, что форум проходит именно в Республике Татарстан – динамично растущем российском регионе, где берегут традиции межнационального согласия», - отметил Путин.

«Ислам – это одна из мировых широко распространённых в России религий, его исповедуют миллионы наших граждан, которые вносят важный вклад в развитие отечественной экономики и науки, культуры и социальной сферы. Мы стремимся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами», - сказал президент.

Путин отметил, что РФ активно взаимодействует на внешнеполитической арене, вместе реализует перспективные проекты – в энергетике, промышленности, информационных технологиях, строительстве, сельском хозяйстве, финансах, образовании, медицине, туризме и других областях.

«В качестве наблюдателя Россия участвует в работе Организации исламского сотрудничества. Гостеприимная Казань была названа этой организацией культурной столицей исламского мира в текущем году», - напомнил он.

Президент РФ пожелал участникам форума плодотворных дискуссий и успехов. «Уверен, что проводимый форум будет, как всегда, результативным, откроет новые горизонты для взаимовыгодных связей наших стран и народов», - добавил он.