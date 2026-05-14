Несмотря на все проблемы, по итогам прошлого года объём выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года, - президент РФ

Путин заявил о росте промышленного производства Несмотря на все проблемы, по итогам прошлого года объём выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года, - президент РФ

Объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12 % выше уровня 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на X съезде Союза машиностроителей России.

«Российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счёт переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке», - сказал Путин.

По словам президента, несмотря на все проблемы, по итогам прошлого года объём выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года.

При этом Путин отметил, что укрепляя технологический суверенитет, РФ не «собирается замыкаться в себе».

«Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнёров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы. Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения интересов откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий, да и сферы услуг, о которой я тоже уже упоминал. При этом сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои «технологические ключи» ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения [качества] жизни людей и обеспечения безопасности государства», - сказал Путин.

После начала конфликта в Украине и введения масштабных санкций со стороны западных стран российские власти стали уделять особое внимание политике импортозамещения, и прежде всего в сферах оборонной промышленности, машиностроения, авиации, электроники и высоких технологий.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил 14 мая, что по линии военно-технического сотрудничества в 2025 году выручка РФ составила более 15 млрд долларов.