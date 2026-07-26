Путин заявил о росте мощи морской составляющей ядерной триады РФ

Военно-морские силы РФ постоянно развиваются и способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по случаю дня Военно-Морского флота РФ.

«Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы»,- приводит текст поздравления пресс-служба Кремля в воскресенье, 26 июля.

Служба военных моряков – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы, отметил Путин.

Такое сочетание, по словам президента, определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству.

«Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела. Как писал адмирал Ушаков, «душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной»,- подчеркнул российский лидер.

Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции российского флота, отметил глава государства.

В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане, подчеркнул Путин. «Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей», - заявил глава государства.

Путин также указал на то, что профессионализм моряков растет, они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.

«Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых Звезд Героев России»,- заявил Путин, поблагодарив моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи страны.