Бюро «1440»,структура, которая занимается низкоорбитальной спутниковой группировкой «ничем не уступает Starlink, а может быть, даже чем-то и превосходит», - президент РФ

Путин заявил о развитии спутниковой группировки для управления тяжелыми дронами Бюро «1440»,структура, которая занимается низкоорбитальной спутниковой группировкой «ничем не уступает Starlink, а может быть, даже чем-то и превосходит», - президент РФ

В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми дронами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими – участниками «специальной военной операции» в Кремле.

«Возможно, и такая работа идет», - сказал Путин, отвечая на вопрос, возможно ли России на отечественном производстве производить тяжелые дроны, управляемые по спутниковому каналу, с учетом того, что противник использует коптеры «Баба Яга», которые управляются Starlink.

Президент РФ напомнил, что в 2023 году первые спутники, способные решать эту задачу, уже появились в космосе. «В 2024-2025 году эта работа продолжалась. У нас есть частная структура», - отметил он.

Президент РФ также заявил, что Бюро «1440»,структура, которая занимается низкоорбитальной спутниковой группировкой «ничем не уступает Starlink, а может быть, даже чем-то и превосходит». «Вопрос в масштабировании. Это требует определенного времени, но она создана, она функционирует», - подчеркнул Путин, указав на то, что совсем недавно в результате очередного пуска было выведено на орбиту еще 16 аппаратов.

Говоря о FPV-дронах и дронах с искусственным интеллектом, Путин сообщил, что «очень активная работа идет по этим направлениям». По его словам, дроны с использованием искусственного интеллекта «в очень активной работе».

Российский лидер также обратил внимание на то, что украинская сторона расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть общество в РФ.

«Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи - внести раскол в российское общество, нанести нам моральный, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб», - сказал он, указав на то, что удары наносят ущерб экономике РФ, но «все быстро восстанавливается» и никаких серьезных проблем они создать не смогут.

«Но мы, имея в виду, то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты. Им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики - такого, во всяком случае, какого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные и они будут только увеличиваться», - сказал глава государства.

Путин также сообщил, что группировка ВС РФ в зоне проведения «специальной военной операции» превышает 700 тыс. человек.

«Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы все-таки идем, идем каждый день. Каждый день! Постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории», - сказал президент РФ.

При этом, по словам президента, «Россия практически одна противостоит всему так называемому коллективному Западу в виде известной организации НАТО».

«Ведь все страны НАТО – все без исключения – наращивают усилия, делают всё возможное для того, чтобы довести до их победного конца войну, развязанную в отношении России. <…> И они все вместе решили, что быстро добьются стратегического поражения России. Ничего подобного им не удалось добиться. И не удастся никогда!», - выразил уверенность президент РФ, обратив внимание на то, что «некоторые (страны) даже вступили в НАТО для того, чтобы поучаствовать в разделении пирога».

Российский лидер дал «совет недругам» РФ: «Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать».

Путин также заявил, что РФ готова «жить дружно» с Западом и «решать все вопросы с помощью переговоров».

«Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес. Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», - заключил он.