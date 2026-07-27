Путин заявил о попытках Запада спровоцировать раскол в российском обществе

Запад «пытается спровоцировать» общественный раскол в РФ и «борется с россиянами», но их никому не сломить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва в понедельник, 27 июля.

«Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России»,-цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам президента, на исторические испытания, на «внешнее агрессивное давление» многонациональный народ РФ ответил внутренней сплоченностью.

«Так было всегда и сегодня происходит именно это. И депутаты Государственной Думы полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили безусловную преданность Родине, компетентность и твердость, быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, конечно, обществу и государству», - отметил Владимир Путин.

Политические силы в РФ демонстрируют сплоченность

В этой связи глава государства особо отметил сплоченность представителей разных политических сил в стране.

Так, из почти трех тысяч принятых за эти годы законодательных актов две трети получили поддержку всех фракций, обратил внимание глава государства.

По его словам, выстроена и продолжает развиваться целостная система правовых гарантий для участников и ветеранов «специальной военной операции», семей защитников Отечества. «Также единым фронтом парламентарии выступили, принимая законы о воссоединении России и четырех наших исторических регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Обеспечена их интеграция в состав единой, родной для них страны в качестве полноправных субъектов Федерации», - сказал президент.

В основе всех стратегических решений «лежит подлинный выбор и воля людей, граждан России», отметил глава государства.

Других целей у РФ нет

«Никаких других целей у нас нет. Именно это так не нравится тем, кто отказывает другим народам в их праве на самоопределение, на свой, свободный путь. Когда им выгодно, они всегда вспоминают Устав Организации Объединенных Наций, а первую статью предпочитают сегодня забывать, – право наций на самоопределение. Тем, кто привык видеть в других странах не равноправных партнеров, а покорных, бессловесных вассалов, такие двойные стандарты всегда выгодны. Но мы прекрасно понимаем, что происходит», - подчеркнул президент.

Запад ставит «рекорды» по числу санкций и их «бесполезности»

Президент отметил, что РФ давно сталкивается с «незаконными ограничениями и попытками сдерживания и давления».

«И после Русской весны 2014 года, и до того. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит «мировые рекорды». Причем сразу по двум критериям – и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности. По ущербу, которые эти санкции наносят, прежде всего, самим их авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других стран»,- обратил внимание глава государства.

Президент Путин обвинил страны Запада в стремлении «пошатнуть российское государство и спровоцировать общественный раскол в стране».

По его словам, Запад «пытался задушить российскую экономику, финансовую систему, банковскую сферу, подорвать потенциал науки и промышленности, образования». «Более того, не в силах победить Россию на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с нашим народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Этого не было никогда и никогда не будет», - подчеркнул российский лидер.

РФ готова дать отпор любым «враждебным действиям»

Президент заявил, что политическая система РФ, институты власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. «Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам», - подчеркнул президент.

Путин поблагодарил депутатов за оперативное принятие эффективных «антисанкционных мер», за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения, образования, культуры, системы патриотического воспитания новых поколений на основе традиций, духовно-нравственных ценностей.

«Как бы не было сложно, конечно, мы проходим непростой период, мы не забывали с вами за эти годы решение основных вопросов, связанных с благосостоянием наших граждан», - отметил глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что при работе над бюджетом на будущую трехлетку приоритетом, наряду с укреплением обороны страны, будет решение первоочередных социальных задач. «И одновременно – поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений», - отметил президент.

При этом РФ не только адаптируется к новым условиям, уверенно преодолевает «искусственные барьеры, которые создаются извне», но и поставила на перспективу большие, амбициозные цели в части повышения благополучия людей, широких возможностей для самореализации каждого человека, снижение уровня бедности.

«Разумеется, и здесь у нас есть, чем гордиться: динамика хорошая, мы ставим задачи технологического лидерства и добиваемся, как ни странно, при всех этих внешних ограничениях необходимого нам результата и так далее. Будем работать по всем этим направлениям», - добавил Владимир Путин.