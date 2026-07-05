Президент РФ призвал укреплять транспортный суверенитет через развитие морского и речного флота

Путин заявил о необходимости обновления флота и модернизации портовой инфраструктуры Президент РФ призвал укреплять транспортный суверенитет через развитие морского и речного флота

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником, заявив о востребованных временем задачах отрасли, в числе которых необходимость обновления флота и модернизация портовой инфраструктуры.

«Водный транспорт по праву считается важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы России, служит социально-экономическому развитию страны, наращиванию межрегиональных и международных связей, надежно обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки»,- приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Сегодня, в условиях непростых вызовов, перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи, подчеркнул президент.

В их числе, по словам главы государства, продолжение обновления флота, модернизация портовой инфраструктуры, выстраивание устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, широкое внедрение современных технологий судоходства.

«Уверен, компетентность, приверженность трудовым традициям предшественников, глубокое понимание значимости своей работы и впредь будут помогать вам успешно воплощать в жизнь намеченные планы и масштабные проекты, способствовать укреплению транспортного, технологического суверенитета страны», - заявил Путин, пожелав новых достижений работникам морского и речного флота.