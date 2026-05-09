Путин заявил о готовности РФ обеспечить Словакию энергоресурсами

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, прибывшим в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В начале беседы Путин напомнил, что, как и в прошлый раз, приезд Фицо в Москву сопровождался «определенными сложностями», выразив благодарность за визит.

«Вызывает уважение Ваша неизменная позиция в отношении сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма», - сказал Путин, выразив благодарность «руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле».

«Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих Ваших сроков в качестве председателя Правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества. Конечно, мы понимаем, что сейчас они осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой, конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО. Но в то же время Ваше правительство стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивать прагматичный курс в отношении России. Приветствуем постепенное восстановление двустороннего взаимодействия, фактически замороженного стараниями прежних словацких властей», - сказал президент РФ.

При этом российский лидер выразил сожаление, что товарооборот между странами снизился и в прошлом, и в этом году.

«Знаем Вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. Мы сейчас только что имели возможность с вами поговорить с глазу на глаз. Я могу и здесь сказать: будем делать всё для того, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах, так же как будем готовы сотрудничать по другим направлениям, которые представляют взаимный интерес», - заверил Путин.

Премьер-министр Словакии, в свою очередь, заявил, что для него большая честь находиться в России во время празднования этого значительного дня и даты.

«История нас чрезвычайно объединяет, и я не принимаю искажения исторических фактов. Я поддерживаю идею суверенной словацкой политики, которая направлена ко всем, кто заинтересован в нормальных, стандартных дружественных отношениях со Словацкой Республикой», - отметил он.

«Я вижу, что у нас опять возникает «железный занавес», и я поддерживаю взаимовыгодные дружественные отношения. Убеждён, что и Словакия, и Российская Федерация могут сделать несколько шагов в кратчайшее время, которые будут направлены на воссоздание стандартных отношений», - продолжил Фицо.

Премьер напомнил, что Словакия получает из РФ энергоресурсы через «Турецкий поток», а также нефть по нефтепроводу «Дружба». «Но мы не можем ограничиваться сотрудничеством только в этой области», - добавил он.

Заявление Ушакова

Между тем помощник российского лидера РФ Юрий Ушаков заявил, что словацкий премьер в беседе с Путиным рассказал об итогах своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте», - сказал Ушаков, отметив, что Фицо «достаточно подробно информировал том, о чем он, так сказать, дискутировал с Зеленским».

«Никаких посланий Зеленский через Фицо не передавал», - указал он.

«Могу сказать, что украинская тема обсуждалась среди многих других вопросов», - добавил помощник президента РФ.