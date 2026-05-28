Президенты РФ и Казахстана выступили с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров в Астане

Путин: встречи в Астане прошли «в деловом и конструктивном ключе» Президенты РФ и Казахстана выступили с совместным заявлением для прессы по итогам переговоров в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государственный визит российского лидера в Астану является «исключительно важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России».

В заявлении для СМИ по итогам российско-казахстанских переговоров Токаев поблагодарил Путина за статью, опубликованную накануне встречи, отметив, что она вызвала большой интерес в Казахстане, поскольку содержит важные выводы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на основе добрососедства и взаимного уважения.

Президент Казахстана подчеркнул, что Астана «дорожит узами вечной дружбы и стратегического партнерства с Россией» и считает РФ «великим евразийским государством с богатейшим историческим прошлым и огромным потенциалом будущего развития».

По словам Токаева, объем взаимной торговли двух стран прогнозируется на уровне 30 миллиардов долларов. Россия также вышла на первое место по объему инвестиций в экономику Казахстана. Он сообщил, что в пакет перспективных проектов экономического сотрудничества включены 177 инициатив, из которых 122 уже реализованы.

Глава Казахстана отметил, что российская экономика, несмотря на санкционное давление, по паритету покупательной способности занимает четвертое место в мире и первое в Европе. По его словам, Россия «никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и, следовательно, будет играть заметную роль на мировой геополитической арене».

Токаев подчеркнул важность подписанного совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. По его словам, документ определяет долгосрочные ориентиры развития стратегического партнерства двух стран.

Президент Казахстана также заявил, что «дружбе и сотрудничеству Казахстана и России альтернативы не существует», а отношения двух государств «выдержали испытание временем и сейчас успешно противостоят вызовам новой эпохи».

Особое внимание в ходе переговоров, по словам Токаева, было уделено вопросам безопасности Евразии, развитию транспортных коридоров Север — Юг и Восток — Запад, а также энергетическому сотрудничеству.

Он назвал соглашение о строительстве атомной электростанции «Балхаш» проектом «исключительно важного значения» и поблагодарил Путина за поддержку его реализации. По словам Токаева, проект станет «локомотивом научно-образовательного, технологического взаимодействия».

Президент Казахстана сообщил, что объем грузоперевозок между странами по итогам прошлого года достиг 92 миллионов тонн. Он также отметил запуск беспилотных грузовых автотранспортных средств между Казахстаном и Россией.

Отдельно Токаев остановился на сотрудничестве в космической сфере, отметив значение космодрома Байконур и совместного проекта «Байтерек», включая успешный запуск ракеты-носителя «Сункар»/«Союз-5».

Кроме того, он поблагодарил Путина за поддержку программы по реинтродукции тигров в Казахстане после передачи стране четырех амурских тигров.

Токаев сообщил, что Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет 20 августа. Он также отметил развитие гуманитарного взаимодействия, проведение перекрестных дней культуры, совместных образовательных проектов центра «Сириус» и подготовку к третьим «Играм будущего» в Астане.

В завершение президент Казахстана заявил, что итоги визита подтвердили «особый характер многогранного межгосударственного сотрудничества», а подписанные документы отражают стремление двух стран укреплять союзнические отношения и совместно работать «во имя благополучия наших братских стран и народов».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что встречи в Астане прошли «в деловом и конструктивном ключе» и полностью соответствовали характеру «по-настоящему дружественных добрососедских отношений между Россией и Казахстаном».

По словам Путина, в ходе переговоров стороны подробно обсудили вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также международную повестку. Он сообщил, что по итогам встречи было подписано совместное заявление и ряд межправительственных и межведомственных документов в сферах энергетики, финансов, здравоохранения и образования.

Президент России отметил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году составил почти 29 млрд долларов, и Москва с Астаной «уверенно движутся к отметке в 30 млрд». Он подчеркнул, что практически все расчеты между Россией и Казахстаном осуществляются в национальных валютах, что позволяет защитить торговлю от внешнего давления и негативных тенденций на мировых рынках.

Путин сообщил, что общий объем российских инвестиций в экономику Казахстана приближается к 30 млрд долларов, а в республике работают более 23 тысяч компаний с российским участием. Кроме того, реализуются 70 крупных совместных проектов в различных отраслях экономики.

Отдельное внимание российский лидер уделил сотрудничеству в энергетике. Он напомнил, что через территорию России проходит основной объем казахстанского нефтяного экспорта, а российская нефть транспортируется через Казахстан в Китай и другие страны Азии.

Говоря о строительстве первой казахстанской АЭС при участии «Росатома», Путин назвал этот проект флагманским в сфере мирного атома. По его словам, в рамках визита были одобрены соглашения о параметрах строительства станции и ее финансировании за счет российского государственного экспортного кредита.

Президент России подчеркнул, что речь идет «не просто о создании атомной электростанции», а «о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее».

Путин также отметил развитие совместных проектов в автопроме, сельхозмашиностроении, производстве минеральных удобрений и добыче редкоземельных металлов, включая вольфрам, молибден и литий.

Глава российского государства сообщил, что Москва и Астана совместно развивают транспортно-логистические коридоры и модернизируют приграничную инфраструктуру. В частности, между двумя странами запущен инновационный проект «Линия беспилотного автомобильного грузового сообщения».

Путин отдельно остановился на сотрудничестве в космической сфере, отметив совместную эксплуатацию космодрома Байконур и реализацию проекта «Байтерек». Он напомнил, что месяц назад с новой площадки была запущена ракета-носитель «Союз-5».

Президент России также заявил, что Москва и Астана активно взаимодействуют в сфере цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта. Кроме того, стороны продолжают сотрудничество в области охраны окружающей среды, включая защиту экосистемы Каспия и совместное использование трансграничных рек.

Отдельное внимание Путин уделил гуманитарному сотрудничеству. По его словам, в российских вузах обучаются более 60 тысяч казахстанских студентов, а в Казахстане работают филиалы ведущих российских университетов.

Он подчеркнул, что «в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством Республики».

Путин также поблагодарил Токаева за инициативу создания Международной организации по русскому языку и отметил поддержку строительства русскоязычных школ и образовательных центров в Казахстане, включая проект «Сириус – Казахстан».

Кроме того, президент России отметил укрепление спортивных связей и проведение летом в Астане третьего турнира «Игры будущего».

Говоря о международной повестке, Путин заявил, что позиции России и Казахстана «по большинству вопросов очень близки или практически совпадают». Он подчеркнул, что страны координируют подходы в ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и Евразийском экономическом союзе.

В завершение российский лидер выразил уверенность, что нынешний визит и переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению российско-казахстанских отношений «на благо наших стран и народов».