Путин: Военное сотрудничество между РФ и РК остается важным фактором стабильности и безопасности в регионе Президент РФ заявил, что Москва и Астана активно взаимодействуют по многим направлениям

Военное сотрудничество между двумя странами остается важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на российско-казахстанских переговорах в узком составе в Астане.

«Продолжается военное сотрудничество. И это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», — подчеркнул Путин.

Президент РФ поблагодарил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Астану и выразил уверенность, что встреча будет продуктивной и полезной.

Путин отметил, что Россия и Казахстан активно взаимодействуют по многим направлениям, включая машиностроение, энергетику, инфраструктуру и гуманитарную сферу.

«У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России», — сказал он.

Российский лидер также напомнил, что Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана. По его словам, в 2025 году товарооборот между двумя странами превысил 28 млрд долларов, а за первый квартал текущего года вырос более чем на 9%.

Кроме того, объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана достиг 29,4 млрд долларов. При этом, как отметил Путин, растут и казахстанские инвестиции в российскую экономику.

Президент РФ подчеркнул, что Москва следит за экономическими успехами Казахстана и положительно оценивает развитие братской республики.

«В экономике наши отношения развиваются весьма успешно. Мы следим за тем, что происходит в этой сфере в нашем братском Казахстане. И вас поздравляем с этими достижениями, они являются очевидными», — заявил он.

Путин также отметил продолжение взаимодействия Москвы и Астаны на международных площадках, включая ООН, ОДКБ и ЕАЭС.

«На крупных международных площадках продолжаем взаимодействие, включая ООН и другие международные организации», — сказал президент России.

Он добавил, что Казахстан в настоящее время председательствует в ЕАЭС, а Россия — в ОДКБ.