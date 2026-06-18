Путин: АСЕАН пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом Президент РФ принял участие в юбилейных пленарных сессиях пятого саммита Россия – АСЕАН, приуроченного к 35-летию установления отношений сторон

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на проходящем в Казани пленарном заседании пятого саммита Россия - АСЕАН.

«Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом, выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учёт интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Они имеют характер стратегического партнёрства, которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе, способствует формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного взаимовыгодного сотрудничества», - сказал президент РФ, указав на то, что результаты этого сотрудничества «налицо».

«Сформированы солидная договорно-правовая база отношений и разветвлённая сеть совместных механизмов. Запущена работа новых диалоговых площадок. Расширен спектр практического взаимодействия в таких сферах, как борьба с новыми вызовами и угрозами безопасности, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, цифровизация, наука и технологии, туризм, гуманитарные контакты в целом», - отметил он.

Как сообщает сайт Кремля, Владимир Путин принял участие в юбилейных пленарных сессиях пятого саммита Россия – АСЕАН, приуроченного к 35-летию установления отношений сторон.

По итогам саммита принят пакет документов: Казанская декларация, Комплексный план действий Россия – АСЕАН, Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики.

Повестка встречи в Казани включала обзор стратегического партнерства Российской Федерации и Ассоциации, новые направления взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Перед началом первого пленарного заседания состоялось совместное фотографирование глав делегаций – участников саммита.

В состав АСЕАН входят 11 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является полномасштабным партнёром по диалогу с организацией с июля 1996 года.