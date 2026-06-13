«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», - президент РФ

Путин: армия РФ сохраняет «стратегическое преимущество и идет вперед» «Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», - президент РФ

Российские войска сохраняют «стратегическое преимущество и уверенно идут вперёд». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития «новых регионов» (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей).

Президент РФ отменил, что согласно планам, к 2030 году «новые регионы» должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, напомнив, что больше трёх лет назад, в апреле 2023 года, была утверждена «комплексная программа, поставлены масштабные задачи», по обеспечению их «тесной интеграции в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны».

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идёт по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам – наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», - сказал Путин.

По словам российского лидера, «в общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, в их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура». «Введено около миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству», - добавил он.