Путин: «агрессивная политика» европейской бюрократии подрывает мировую безопасность и ослабляет экономику Европы

«Агрессивная политика» европейской бюрократии ведет не только к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, но подрывает региональную глобальную безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того, подрывает региональную глобальную безопасность. Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны», - сказал Путин.

Президент РФ отметил, эти процессы возникли не сами по себе, а стали «следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, причем такая трансформация это не переход от одной фазы цикла к другой».

«На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах, то есть, по сути, это была специально созданная система зависимости и выкачивания ресурсов», - указал президент РФ.

Корни нынешней турбулентности в мире, по мнению российского лидера, в том, что «он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причем небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной».

При этом президент РФ обратил внимание на динамику мирового ВВП за последние 5 лет.

«Почти половину его ежегодного прироста, 49 процентов, обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой «большой семёрки» оценивается в 18 процентов. Для справки могу добавить, что при росте мировой экономики в 2021-м–2025-м годах в среднем на 4,1 процента ежегодно 2 процента были обеспечены странами БРИКС и только 0,8 процента – странами «большой семёрки». В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40 процентов, доля «большой семёрки» – менее 29. По этому показателю БРИКС обогнал «семёрку» ещё в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС», - сказал он.

Президент указал, что многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. «Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. Сегодня международная торговля становится более эффективной, увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые коридоры, в Евразии это коридор Север – Юг, Трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Черное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития», - подчеркнул он.

Как пример того, по словам президента РФ, глобальная торговая система перестает быть западоцентричной. «За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась. В прошлом году на страны нашего объединения пришлась почти четверть мирового экспорта. Этот показатель продолжает расти неуклонно, как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает триллион долларов в год», - отметил он

Кроме того, российский лидер заявил, что «санкции и воровство» международных резервов России необратимо повлияли на позиции доллара и евро.

«Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае - конфликт на Украине, в каком-то другом случае - конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке. Даже отношение к ЛГБТ сообществу», - заметил он.

«Нужно признать, теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также в западной финансовой платёжной инфраструктуре», - подчеркнул он.

Президент РФ также обратил внимание на состояние государственных финансов Запада - высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты. «Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции, а подобное уже было в 2021 - 2022 годах, когда за два года цены в зоне евро и в США выросли на 14%. Очевидно, что в таких условиях страны мира сокращают активы на Западе и переводят расчеты на национальные валюты. Все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов, в том числе цифровых валют центральных банков своих стран», - сказал он.

«Россия в торговых связях с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети», - добавил президент РФ.

В серверной столице продолжается Петербургский международный экономический форум. Тема ПМЭФ в этом году – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

В пленарной сессии приняли участие президент Объединённой Республики Танзании Самия Сулуху Хассан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн.

Модератор дискуссии – редактор международных новостей медиахолдинга India Today Group Гита Мохан.