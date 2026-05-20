Путин:РФ и КНР выстроили устойчивую систему взаимной торговли Как результат, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях, - президент РФ

РФ и КНР выстроили устойчивую систему взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров в Пекине.

Российский лидер отметил, что Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнёрами. «В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов, расширилась его структура, в том числе за счёт товаров с высокой добавленной стоимостью», -сказал он.

«Росту встречной торговли заметно содействовали и современные предприятия в России и в Китае. Скоординированные шаги по переводу расчётов между ними, между нашими странами в целом в национальных валютах имели серьёзное значение. Как результат, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках» , - указал президент РФ.

Путин сообщил, что переговоры прошли в традиционно тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были «обстоятельно» обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия.

«Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортёров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надёжно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок», - сказал президент.

Большой потенциал, по словам президента РФ, имеется и для сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности для осуществления совместных проектов низкоуглеродной генерации. «В целом Россия и Китай энергично развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации», - отметил он.

Президент РФ также сообщил, что страны сообща занимаются развитием трансъевропейских транспортно-логистических маршрутов. «Как результат, продолжают расти не только объёмы, но и скорость грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем, увеличивается пропускная способность пограничных переходов, многие из которых работают в круглосуточном режиме, создаются новые логистические хабы», - сказал он.

«У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов наших стран. Главное: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене», - добавил он.

Между тем председатель КНР заявил, что политическое взаимодоверие является самой яркой чертой китайско-российских отношений.

«Стороны должны следовать тенденции современной эпохи к миру, развитию, сотрудничеству и всеобщему выигрышу, добиваться более качественного развития отношений между Китаем и Россией», - сказал он.

Открытие Годов российско-китайского сотрудничества в области образования

Владимир Путин и Си Цзиньпин также приняли участие в торжественной церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

«И в России, и в Китае хорошо понимают, что качественное образование формирует основу для развития личности и всего общества, для самореализации и профессионального роста людей, иначе немыслим экономический прогресс, невозможно создать по-настоящему сплочённое, сильное и подлинно суверенное государство», - сказал президент РФ.

Путин напомнил, что что Россией и Китаем учреждено 15 межвузовских ассоциаций.

«Мы, конечно же, ценим и традиционно большой интерес китайских друзей к изучению русского языка. Он преподаётся более чем в 200 вузах и 125 школах КНР. Свыше 66 000 китайских студентов обучаются на языковых курсах в России.В свою очередь из года в год растёт число российских граждан, занимающихся китайским языком. Сейчас это более 100 000 человек, ещё 20 000 россиян осваивают его в рамках образовательных программ в Китайской Народной Республике», - сказал он.

«Что касается Годов образования, то их программа весьма насыщенна и разнообразна. Она включает сотни проектов в области высшего, среднего профессионального и школьного образования», - добавил президент РФ.

Встреча с Пэн Паем

Кроме того, Путин встретился с гражданином КНР Пэн Паем. С ним президент РФ сфотографировался в пекинском парке Бэйхай в июле 2000 года во время своего первого госвизита в Китай.

В ходе встречи с Пэн Паем президент РФ заявил, что Москва и Пекин готовы сотрудничать с партнерами во всем мире.

«Мы готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты», - сказал он.

Ранее в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Переговоры начались с беседы в узком составе и продолжились в расширенном формате.

По их окончании Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Кроме того, принята Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В присутствии лидеров также подписан ряд двусторонних межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.