Прямое грузовое сообщение из Турции в Сомали укрепит торговые позиции страны

Mohamud Ismail Kulane, Marina Mussa
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Новый морской торговый маршрут, открытый с прибытием первого прямого грузового судна из Турции в Сомали, рассматривается как важный шаг, который укрепит не только экономические связи между двумя странами, но и торговые позиции Сомали на Африканском Роге.
Ожидается, что многолетние торговые отношения между Турцией и Сомали получат дальнейшее развитие благодаря прямому морскому сообщению, а логистические процессы станут более быстрыми.
Гендиректор компании Alport, управляющей портом Могадишо, Гекхан Учер в беседе с «Анадолу» отметил, что отсутствие прямой морской линии из Турции в Сомали было серьезным недостатком, особенно для порта Могадишо.
По словам Учера, новый маршрут обеспечит преимущество с точки зрения сроков транзита.
«С учетом потерь времени, вызванных ситуацией в Ормузском проливе и атаками хуситов, прибытие прямого грузового судна из Турции в Могадишо обеспечит серьезное транзитное преимущество», - сказал он.
Учер подчеркнул, что маршрут создаст важные возможности не только для Сомали, но и для турецких экспортеров.
Отмечается, что благодаря своему стратегическому положению с выходом к Индийскому океану Сомали обладает потенциалом стать важным центром морской торговли. Ожидается, что прямое сообщение с Турцией откроет новые возможности в сфере логистики, торговли и региональных связей.
Путь станет короче, а качество продукции повысится
Замдиректора порта Могадишо доктор Али Хаджи Мохамед, оценивая торговый потенциал Сомали, заявил, что прямой маршрут увеличит объемы импорта и экспорта между двумя странами.
По словам Мохамеда, между Турцией и Сомали и ранее существовали значимые торговые связи, однако прямое морское сообщение сократит путь, укрепит торговлю и повысит качество продукции.
Он подчеркнул, что маршрут не должен ограничиваться только поставками товаров из Турции в Сомали.
«Мы хотим, чтобы товары отправлялись и из Сомали», - сказал Мохамед.
Обратив внимание на географическое положение Сомали, Мохамед отметил, что страна является важной входной точкой на востоке Африки, а турецкая продукция может через Сомали распространяться в другие африканские страны.
Он указал, что новая морская линия является большой возможностью для Сомали и может повысить роль страны в региональной торговле.
Отношения между Турцией и Сомали с 2011 года продолжают многопланово развиваться в сферах безопасности, военной подготовки, экономики, здравоохранения, образования и инфраструктуры.
Через военную учебную базу TÜRKSOM, созданную Вооруженными силами Турции в Могадишо, проводится подготовка сомалийской армии. Кроме того, проекты в сферах обороны, морской безопасности, энергетики и развития вносят вклад в укрепление стабильности страны.