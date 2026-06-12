Прямой маршрут между Турцией и Сомали создаст новые возможности в сфере логистики, торговли и региональных связей

Прямое грузовое сообщение из Турции в Сомали укрепит торговые позиции страны Прямой маршрут между Турцией и Сомали создаст новые возможности в сфере логистики, торговли и региональных связей

Новый морской торговый маршрут, открытый с прибытием первого прямого грузового судна из Турции в Сомали, рассматривается как важный шаг, который укрепит не только экономические связи между двумя странами, но и торговые позиции Сомали на Африканском Роге.

Ожидается, что многолетние торговые отношения между Турцией и Сомали получат дальнейшее развитие благодаря прямому морскому сообщению, а логистические процессы станут более быстрыми.

Гендиректор компании Alport, управляющей портом Могадишо, Гекхан Учер в беседе с «Анадолу» отметил, что отсутствие прямой морской линии из Турции в Сомали было серьезным недостатком, особенно для порта Могадишо.

По словам Учера, новый маршрут обеспечит преимущество с точки зрения сроков транзита.

«С учетом потерь времени, вызванных ситуацией в Ормузском проливе и атаками хуситов, прибытие прямого грузового судна из Турции в Могадишо обеспечит серьезное транзитное преимущество», - сказал он.

Учер подчеркнул, что маршрут создаст важные возможности не только для Сомали, но и для турецких экспортеров.

Отмечается, что благодаря своему стратегическому положению с выходом к Индийскому океану Сомали обладает потенциалом стать важным центром морской торговли. Ожидается, что прямое сообщение с Турцией откроет новые возможности в сфере логистики, торговли и региональных связей.

Путь станет короче, а качество продукции повысится

Замдиректора порта Могадишо доктор Али Хаджи Мохамед, оценивая торговый потенциал Сомали, заявил, что прямой маршрут увеличит объемы импорта и экспорта между двумя странами.

По словам Мохамеда, между Турцией и Сомали и ранее существовали значимые торговые связи, однако прямое морское сообщение сократит путь, укрепит торговлю и повысит качество продукции.

Он подчеркнул, что маршрут не должен ограничиваться только поставками товаров из Турции в Сомали.

«Мы хотим, чтобы товары отправлялись и из Сомали», - сказал Мохамед.

Обратив внимание на географическое положение Сомали, Мохамед отметил, что страна является важной входной точкой на востоке Африки, а турецкая продукция может через Сомали распространяться в другие африканские страны.

Он указал, что новая морская линия является большой возможностью для Сомали и может повысить роль страны в региональной торговле.

Отношения между Турцией и Сомали с 2011 года продолжают многопланово развиваться в сферах безопасности, военной подготовки, экономики, здравоохранения, образования и инфраструктуры.

Через военную учебную базу TÜRKSOM, созданную Вооруженными силами Турции в Могадишо, проводится подготовка сомалийской армии. Кроме того, проекты в сферах обороны, морской безопасности, энергетики и развития вносят вклад в укрепление стабильности страны.