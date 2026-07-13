После объявления о закрытии Ормузского пролива до особого распоряжения за минувшие сутки через него прошли лишь 14 коммерческих судов

Проход коммерческих судов через Ормузский пролив вновь сократился до минимального уровня После объявления о закрытии Ормузского пролива до особого распоряжения за минувшие сутки через него прошли лишь 14 коммерческих судов

После повторного закрытия Ормузского пролива коммерческое судоходство в регионе резко сократилось.

На фоне нового витка напряженности между США и Ираном военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) накануне объявили, что «в связи с нестабильной обстановкой в сфере безопасности, вызванной иностранным вмешательством, Ормузский пролив закрывается до особого распоряжения».

В КСИР также заявили, что единственным условием возобновления судоходства через Ормузский пролив является прекращение вмешательства американских военных в акватории пролива и уважение суверенитета прибрежных государств над их территориальными водами. Кроме того, сообщается, что были пресечены попытки прохода двух судов без соответствующего разрешения.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что на этой неделе начало уже третью серию ударов по Ирану после того, как иранские силы открыли огонь по коммерческому судну, проходившему через Ормузский пролив.

До начала войны между США/Израилем и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило в среднем 130 судов. Во время конфликта этот показатель сократился более чем на 90 %. После достижения договоренностей между США и Ираном 14 июня среднесуточное число проходов вновь превысило 70 судов.

Однако рост напряженности в регионе и новые нападения на суда вновь привели к резкому сокращению судоходства, которое ранее начало постепенно восстанавливаться.

Согласно данным аналитической компании Kpler, полученным «Анадолу», за минувшие сутки через Ормузский пролив прошли лишь 14 коммерческих судов. Среди них - танкер Humanity, перевозивший около 2 млн баррелей иранской сырой нефти, Burg Star с 500 тыс. баррелей темных нефтепродуктов, а также Capetan Andreas, загрузивший в Кувейте 500 тыс. баррелей темных нефтепродуктов.

Среди судов, прошедших через пролив, также находилось судно Minoan Courage, следовавшее из Саудовской Аравии в Индию. Предполагается, что оно перевозило удобрения. По оценкам, большинство остальных судов, прошедших через пролив в этот день, были пустыми.

До объявления о закрытии Ормузского пролива 11 июля через него прошли 24 коммерческих судна, а 10 июля - 20. Наиболее интенсивное движение после достижения американо-иранских договорённостей было зафиксировано 24 июня, когда через пролив прошли 76 судов.

После заключения соглашения в стратегически важном для мировой торговли Ормузском проливе особенно заметно оживилась торговля нефтью. Однако после его повторного закрытия в понедельник экспорт сырой нефти через пролив фактически ограничился поставками иранской нефти.