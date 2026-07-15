Против компании Meta в США подан иск 26 сотрудников Meta, которым в конце июля сообщили об увольнении, обратились в федеральный суд

Против американской технологической компании Meta подан иск на том основании, что в ходе массовых увольнений она, используя искусственный интеллект и другие цифровые системы, непропорционально затронула определенную группу сотрудников.

26 сотрудников Meta, которым в конце июля сообщили об увольнении, обратились в федеральный суд с иском в связи с процессом определения 8 тысяч человек, которые будут уволены в соответствии с решением, принятым компанией несколько месяцев назад.

В исковом заявлении, поданном против компании, утверждается, что в ходе данного процесса при отборе сотрудников, подлежащих увольнению, использовались такие инструменты, как искусственный интеллект, системы отслеживания клавиатурных нажатий и активности, а также данные о производительности, обработанные с помощью алгоритмов.

В документе подчеркивается, что баллы, требуемые этими системами, не могут быть набраны сотрудниками, находящимися на больничном или имеющими определенные ограничения, и утверждается, что в процессе увольнений непропорционально затронуты, в частности, сотрудники, находящиеся на больничном, в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком.

В заявлении компании Meta по данному вопросу утверждается, что требования истцов являются необоснованными и решения, касающиеся организационной структуры компании, принимаются людьми, а не искусственным интеллектом.