Активисты, протестующие против сотрудничества США с Израилем, после некоторого времени скандирования лозунгов были выведены из зала, где Рубио выступал перед Комитетом по ассигнованиям

Против госсекретаря США Рубио устроили акцию протеста из-за поддержки Израиля Активисты, протестующие против сотрудничества США с Израилем, после некоторого времени скандирования лозунгов были выведены из зала, где Рубио выступал перед Комитетом по ассигнованиям

Сегодня в Конгрессе США во второй раз прервали выступление министра иностранных дел Марко Рубио, против которого прошли протесты из-за поддержки Израиля.

Рубио выступал перед Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей в связи с запросом президента США Дональда Трампа на бюджет на 2027 финансовый год.

Сразу после того, как министр иностранных дел Рубио начал свое вступительное слово в комитете, в зал вошли несколько активистов, которые устроили акцию протеста.

Было слышно, как один из протестующих мужчин крикнул: «Не поддерживайте Израиль, палестинцы по-прежнему подвергаются геноциду. Сейчас они устраивают резню в Ливане».

Активисты, протестующие против сотрудничества США с Израилем, после некоторого времени скандирования лозунгов были выведены из зала.

Несколькими часами ранее в коридоре зала, где Рубио должен был выступить в Сенате США, прошла акция протеста против прекращения финансирования внешней помощи Агентством США по международному развитию (USAID).