Пролет самолета Нетаньяху через воздушное пространство Греции, Италии и Франции вызвал дискуссии

Использование самолетом, перевозившим премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, воздушного пространства Греции, Италии и Франции — стран-участниц Римского статута, несмотря на действующий ордер Международного уголовного суда (МУС) на его арест, вновь поставило на повестку дня вопрос об обязательствах этих трех государств по сотрудничеству с МУС.

Абдуррахман Эрол, преподаватель кафедры международного права стамбульского Университета «Медиениет», рассказал «Анадолу», что предоставление Нетаньяху разрешения на транзит в рамках «дипломатической необходимости» не отменяет факта нарушения этими странами Римского статута».

Он подчеркнул, что прецедентные решения Суда в отношении Монголии, Италии и Венгрии также свидетельствуют о том, что ссылки на подобные изъятия юридически несостоятельны. «Прецедентные решения МУС в отношении Монголии, Италии и Венгрии показывают, что «дипломатическая необходимость» или «государственный иммунитет» не могут служить оправданием для подобных нарушений», - отметил он.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными в секторе Газа. С тех пор самолет Нетаньяху неоднократно пересекал воздушное пространство европейских стран — участниц Римского статута во время его поездок в США.

В сентябре 2025 года, следуя в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, самолет Нетаньяху использовал воздушное пространство Греции и Италии, но не заходил в воздушное пространство Франции. Однако 28 декабря 2025 года и вновь в феврале этого года, направляясь в США на встречу с Трампом, борт пролетал через воздушное пространство всех трех стран.

Официальный представитель ЕС по внешним связям Ануар эль-Ануни, отвечая на соответствующий вопрос «Анадолу», подтвердил поддержку Евросоюзом МУС и принципов Римского статута и вновь призвал государства-участники к полному сотрудничеству с Судом.

Обязательство государств-участников сотрудничать с МУС

Доктор Эрол отметил, что статья 86 Римского статута обязывает государства-участники полностью сотрудничать с Судом в расследовании и судебном преследовании преступлений, подпадающих под его юрисдикцию». Он также подчеркнул, что согласно статье 88 Статута государства-участники обязаны привести свое внутреннее законодательство в соответствие с требованиями, необходимыми для исполнения запросов и приказов Суда, включая временный арест.

Эрол указал, что статья 89 Статута предусматривает исполнение государствами-участниками запросов об аресте и выдаче в соответствии с их национальными процедурами. «Эти три статьи показывают, что исполнение ордеров МУС является не факультативным, а обязательным для государств-участников», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в своем решении от 24 июля 2025 года Палата предварительного производства МУС признала, что Венгрия не выполнила свои обязательства по Статуту, не арестовав главу израильского Кабмина во время его пребывания в стране 3–6 апреля 2025 года. В том решении Суд подтвердил, что «государства-участники обязаны полностью сотрудничать с Судом и осуществлять это сотрудничество добросовестно, в соответствии с целями и задачами Статута».

Эрол также подчеркнул, что решение по Венгрии подтверждает, что статья 98(1) Статута не предоставляет государствам-участникам права в одностороннем порядке приостанавливать сотрудничество по своему усмотрению. «Это означает, что государственный иммунитет не может служить защитой в рамках МУС, а наличие статуса главы государства не является уважительной причиной для неисполнения ордера на арест и выдачу», — пояснил он.

Что может сделать МУС в отношении стран, не сотрудничающих с ним?

Доктор Эрол указал, что согласно статье 87(7) Статута, если государство-участник не выполняет запрос Суда о сотрудничестве вопреки положениям Статута, что препятствует осуществлению Судом своих функций и полномочий, Суд может констатировать этот факт и передать вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников (АГУ).

Он напомнил, что в своем решении от 24 октября 2025 года МУС признал, что Монголия не исполнила запрос об аресте и выдаче президента России Владимира Путина, нарушив тем самым положения Статута и воспрепятствовав осуществлению Судом своих функций, после чего передал этот вопрос в АГУ.

Эрол также отметил, что 17 октября 2025 года Палата предварительного производства МУС единогласно признала Италию виновной в нарушении обязательства по исполнению ордера на арест Усамы Неджима, а решением от 26 января 2026 года дело Италии было передано в АГУ в связи с неисполнением ордера.

«Примеры Венгрии, Монголии и Италии доказывают, что МУС реально использует механизмы как констатации несоблюдения, так и передачи дела в АГУ в отношении государств-участников, не исполняющих его ордера», — подчеркнул Эрол.

При этом он пояснил, что в решении по Венгрии констатация несоблюдения не привела автоматически к передаче дела в АГУ, и судьи обладают определенной свободой усмотрения в этом вопросе. «Именно поэтому в случаях использования Нетаньяху воздушного пространства европейских стран в сентябре и декабре 2025 года Суд не передавал вопрос в АГУ», — отметил он.

У государств есть право задерживать государственный самолет в своем воздушном пространстве

Эрол обратил внимание на то, что аргумент Греции, Италии и Франции о том, что «самолет лишь пролетал, не приземляясь», несостоятелен и с точки зрения воздушного права. «В международном праве отсутствует всеобъемлющий и специальный правовой режим, регулирующий статус государственных воздушных судов. Не существует, например, единого международного документа, регламентирующего иммунитеты и привилегии государственных бортов. Этот вопрос регулируется различными конвенциями», - сказал он.

По его словам, согласно международному праву, государства обладают суверенитетом над своим воздушным пространством, включая территориальные воды, и, как следствие, никакое воздушное судно — будь то гражданское или государственное — не может войти в воздушное пространство или пролететь над территорией государства без предварительного разрешения.

Эрол пояснил, что Чикагская конвенция, хотя и подтверждает эту обычную норму, в рамках своего режима предоставляет определенные привилегии на вход и транзитный пролет гражданским воздушным судам, включая государственные или находящиеся под государственным контролем гражданские воздушные суда.

«Хотя сфера действия Чикагской конвенции по существу ограничена гражданскими воздушными судами и не распространяется на государственные самолеты, используемые в военных, таможенных, полицейских и дипломатических целях, поскольку отсутствует отдельное всеобъемлющее соглашение, регулирующее дипломатические или официальные полеты государственных судов, принцип суверенитета, закрепленный в Чикагской конвенции и имеющий характер обычной нормы, по возможности используется в качестве ориентира и для транзитных пролетов государственных самолетов»,- отметил эксперт.

Это означает, что самолет Нетаньяху не мог использовать воздушное пространство Греции, Италии и Франции без предварительного разрешения этих стран, пояснил он.

Грецию, Францию и Италию может ожидать та же процедура, что ранее была применена в отношении Венгрии, Монголии и Италии, чьи дела были переданы в Ассамблею государств-участников МУС из-за неисполнения ордеров на арест, резюмировал он.

