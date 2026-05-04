Прокуратура Рима начала расследование по обвинению в похищении людей после атаки на флотилию «Global Sumud» Две жалобы касаются активистов Тиаго Авилы и Сейфа Абу Кишка, которых задержали на итальянском судне и насильно вывезли в Израиль

Прокуратура Рима начала расследование в связи с принудительным задержанием участников Глобальной флотилии «Global Sumud» после атаки Израиля на суда в международных водах Средиземного моря.

Как сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре, расследование было начато по жалобам, связанным с действиями Израиля, который 29 апреля атаковал судно флотилии у берегов греческого острова Крит и задержал активистов. Дело возбуждено по обвинению в «похищении людей».

По данным агентства, прокуратура Рима получила три жалобы по данному делу. Две из них касаются активистов Тиаго Авилы и Сейфа Абу Кишка, которых, как утверждается, задержали на итальянском судне и насильно вывезли в Израиль.

Ранее прокуратура Рима уже начинала расследование по жалобам итальянских активистов из флотилии, которую Израиль 1 октября 2025 года атаковал в международных водах и незаконно задержал. Это расследование было открыто 21 октября 2025 года, а в прошлом месяце в материалы дела также было добавлено обвинение в «пытках» активистов.

- Международная флотилия «Global Sumud»

Весенняя миссия Международной флотилии «Global Sumud» 2026 года, целью которой является прорыв израильской блокады Газы и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, вышла в Средиземное море 12 апреля из испанской Барселоны.

После присоединения участников на итальянском острове Сицилия флотилия 26 апреля вновь отправилась в путь. В миссии участвовали 345 человек из 39 стран, в том числе граждане Турции.

В ночь на 29 апреля армия Израиля осуществила незаконное вмешательство в международных водах у берегов острова Крит и атаковала лодки с активистами.

В результате атаки, совершенной в 600 морских милях от Газы и в нескольких милях от греческих территориальных вод, израильская армия задержала 177 активистов и подвергла их жестокому обращению.

За исключением группы судов, вернувшихся в греческие территориальные воды, израильская армия также повредила другие суда, сделав их непригодными для дальнейшего плавания.

В ходе атаки были ранены 31 активист. Всю группу, за исключением двух активистов — руководителей флотилии, израильская армия 1 мая доставила на греческий остров Крит.

Сообщалось, что активисты Сейф Абу Кишк и Тиаго Авила, которых Израиль задержал во время нападения на флотилию, не освободил и насильно вывез на свою территорию, подверглись интенсивным физическим пыткам.

Часть активистов, среди которых были и граждане Турции, уже вернулась в свои страны. При этом десятки судов флотилии по-прежнему находятся в греческих территориальных водах в ожидании продолжения миссии.