Расследования начаты после заявления о психологическом насилии и моббинге в отношении сотрудницы аппарата

Прокуратура Парижа расследует случаи суицида среди сотрудников аппарата премьер-министра Расследования начаты после заявления о психологическом насилии и моббинге в отношении сотрудницы аппарата

Во Франции начато расследование после серии самоубийств и попыток суицида среди сотрудников аппарата премьер-министра в последние месяцы.

Парижская прокуратура объявила о возбуждении трех предварительных расследований, в том числе двух по ранее имевшимся случаям суицида, после поступившего заявления о психологическом насилии и моббинге в отношении сотрудницы аппарата премьер-министра, где в последнее время участились случаи самоубийств.

Как сообщает France Inter, адвокат женщины, имя которой не разглашается, но которая, как известно, совершила попытку суицида, Кристель Мазза подтвердила, что ее подзащитная подвергалась психологическому насилию на рабочем месте. По ее словам, 25 июля соответствующее заявление было подано в правоохранительные органы.

Мазза заявила, что ее подзащитная подвергалась остракизму и моббингу на работе, и обратила внимание на то, что условия труда постепенно ухудшаются из-за правительственных кризисов, продолжающихся с 2024 года.

В аппарате премьер-министра, насчитывающем около 1200 административных сотрудников, в марте было зафиксировано два случая самоубийства, а с прошлого года двое человек совершили попытки суицида.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники, близкие к делу, еще одна попытка самоубийства не была связана с работой, однако расследование в отношении женщины, совершившей попытку суицида, продолжается.

Официальных заявлений по двум предыдущим случаям самоубийств пока не поступало.

