Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Илона Маска

Şeyma Yiğit, Abdulrahman Yusupov, Ekip
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении предпринимателя Илона Маска и возглавляемой им американской компании X.
О этом сообщают американские СМИ.
Согласно информации, 6 мая открыто предварительное расследование против материнской компании соцсети X, ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино.
Это произошло после того, как руководство компании не явилось на добровольные слушания по вопросу о нарушении законодательства платформами Маска. Теперь в прокуратуре грозят принудительно вызвать миллиардера в суд, а если он не придет — выдать ордер на задержание.
Подразделение по кибербезопасности прокуратуры Франции возбудило дело в отношении X в январе 2025 года после того, как депутат Национальной ассамблеи (парламента) страны Эрик Боторель направил обращение с жалобой на «предвзятые алгоритмы» и «очевидное вмешательство» Маска в управление платформой.