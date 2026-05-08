Прокуратура Парижа начала расследование в отношении Илона Маска

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении предпринимателя Илона Маска и возглавляемой им американской компании X.

О этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, 6 мая открыто предварительное расследование против материнской компании соцсети X, ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино.

Это произошло после того, как руководство компании не явилось на добровольные слушания по вопросу о нарушении законодательства платформами Маска. Теперь в прокуратуре грозят принудительно вызвать миллиардера в суд, а если он не придет — выдать ордер на задержание.

Подразделение по кибербезопасности прокуратуры Франции возбудило дело в отношении X в январе 2025 года после того, как депутат Национальной ассамблеи (парламента) страны Эрик Боторель направил обращение с жалобой на «предвзятые алгоритмы» и «очевидное вмешательство» Маска в управление платформой.