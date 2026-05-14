Прокуратура Израиля оспаривает в суде назначение Романа Гофмана на пост главы «Моссада» Гофман предположительно задействовал несовершеннолетнего израильтянина в одной из операций

Генеральная прокуратура Израиля выразила резкое противодействие назначению Романа Гофмана на пост директора «Моссада», подав соответствующие материалы о его противоречивой деятельности в Верховный суд.

Согласно сообщению газеты The Times of Israel, дело об аннулировании назначения Гофмана на пост главы «Моссада» получило значительное развитие. Основные события связаны с эпизодом, когда Гофман, предположительно задействовал несовершеннолетнего израильтянина в одной из операций.

10 мая генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара призвала Верховный суд отменить назначение генерал-майора Романа Гофмана на должность директора «Моссада».

Прокурор указала на «моральные недостатки» и причастность Гофмана к вербовке 17-летнего Ури Эльмакайеса для разведывательных операций.

Гали Бахарав-Миара рекомендовала добавить к материалам петиции в Верховный суд секретные документы и письмо, полученные от действующего директора «Моссада» Давида Барнеа.