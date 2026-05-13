Николя Саркози предъявлено обвинение в том, что «в 2007 году он получил незаконную финансовую поддержку от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи

Прокуратура запросила в отношении бывшего президента Франции Саркози 7 лет лишения свободы Николя Саркози предъявлено обвинение в том, что «в 2007 году он получил незаконную финансовую поддержку от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи

Прокуратура Франции в рамках «ливийского дела» потребовала для бывшего президента Николя Саркози 7 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч евро, а также 5-летний запрет на занятие политической деятельностью по обвинениям в «коррупции, создании преступной организации и незаконном финансировании избирательной кампании».

Согласно сообщениям национальных СМИ, в «ливийском деле», по которому Саркози предстал перед Апелляционным судом Парижа, произошли новые события.

Прокурор Родольф Жюй-Бирманн в своем выступлении на судебном заседании потребовал для Саркози 7 лет тюрьмы и штраф в размере 300 тысяч евро (около 15 миллионов 975 тысяч турецких лир), а также 5-летний запрет на занятие политической деятельностью по обвинениям в «коррупции, создании преступной организации и незаконном финансировании избирательной кампании».

Жюи-Бирман подчеркнул, что Саркози должен быть наказан соразмерно тяжести своих действий и к нему должны относиться так же, как к другим подсудимым, указав, что бывший президент Франции возглавлял преступную организацию.

В отношении Клода Геана, близкого к Саркози, было запрошено 6 лет лишения свободы, а в отношении Бриса Ортефе, другого соратника бывшего президента, — 4 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года.

Прокуратура потребовала приговорить Бешира Салеха и Александра Джури, обвиняемых в руководстве двумя коррупционными сетями между Францией и Ливией, к 6 годам тюремного заключения и штрафу в размере 4 миллионов евро.

Мы докажем полную невиновность Саркози

Адвокат Саркози Кристоф Ингрен в заявлении для прессы после заседания сказал: «В ходе защиты мы докажем, что Николя Саркози полностью невиновен».

Ингрен заявил, что в ходе предвыборной кампании Саркози не получал финансирования из Ливии, что его подзащитный не обогатился за счет Ливии и что в ходе выборов не было нарушений: «Николя Саркози невиновен».

Апелляционные слушания по делу о Ливии начались 15 марта в Апелляционном суде Парижа.

Решение по делу, которое, как ожидается, завершится через две недели, будет оглашено 30 ноября.

Ход дела

Бывшему президенту Франции Саркози, занимавшему этот пост в 2007–2012 годах, было предъявлено обвинение в том, что «в 2007 году он получил незаконную финансовую поддержку от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи для проведения президентской избирательной кампании».

После появления этих обвинений в 2013 году было возбуждено расследование по данному делу, и начался судебный процесс, получивший в общественном мнении название «ливийское дело».

25 сентября 2025 года Парижский уголовный суд в рамках дела о Ливии оправдал Саркози по обвинениям в «пассивной коррупции, сокрытии хищения государственных средств и незаконном финансировании избирательной кампании», однако приговорил его к 5 годам лишения свободы за «создание преступной организации».

Несмотря на то, что Саркози обжаловал это решение, в силу характера судебного решения его отбывание наказания в тюрьме было неизбежно до завершения апелляционного процесса.

В тот же день, когда бывший президент Саркози поступил в тюрьму во Франции 21 октября 2025 года, было подано ходатайство об его освобождении.

Саркози был освобожден под судебный надзор после того, как провел в тюрьме около 20 дней.