Проблема Каспийского моря выходит за рамки региона и грозит глобальной катастрофой Из-за высыхания крупнейшего замкнутого водоема планеты под угрозой оказываются уникальные экосистемы, формировавшиеся миллионы лет

Изменение климата все чаще становится одной из ключевых глобальных угроз, затрагивающих не только отдельные государства, но и целые регионы. Таяние ледников, засухи, экстремальные осадки и изменение гидрологического баланса уже влияют на мировую экономику и безопасность. На этом фоне особую тревогу вызывает ситуация вокруг Каспийского моря - крупнейшего замкнутого водоема планеты, уровень которого стремительно снижается.

Проблема Каспия обсуждается уже многие годы - от научных публикаций до площадок ООН. Однако в последние годы темпы обмеления заметно ускорились, а эксперты все чаще проводят параллели с экологической катастрофой Аральского моря.

Согласно исследованиям университета Лидса, за последние 30 лет уровень Каспийского моря снизился более чем на 2,3 метра. По прогнозам, к концу XXI века море может потерять еще от 5 до 21 метра уровня воды в зависимости от сценария климатических изменений. Уже сегодня береговая линия в некоторых районах отступила от мест, где еще недавно плескались волны.

Главной причиной специалисты называют изменение климата. Температура поверхности Каспия за последние десятилетия повысилась примерно на 1,5°C, что значительно усилило испарение воды. При этом Волга и Урал - основные источники подпитки моря - уже не способны компенсировать потери из-за засух, строительства водохранилищ и роста водозабора для сельского хозяйства.

В июле 2025 года уровень Каспия достиг рекордно низкой отметки - минус 29 метров по Балтийской системе высот (БСВ) - она определяет высоту относительно среднего уровня Балтийского моря. По данным спутникового мониторинга, море продолжает терять в среднем около 7 сантиметров уровня ежегодно.

Ученые напоминают, что колебания уровня Каспия происходили и ранее. В XX веке море переживало как периоды резкого падения, так и подъема уровня воды. Однако нынешняя динамика вызывает особую тревогу из-за масштабов климатических изменений и растущего антропогенного давления.

Особое беспокойство вызывает судьба северной, наиболее мелководной части Каспия. Экологи предупреждают, что при сохранении текущих темпов обмеления северо-восточные районы моря могут в ближайшие 25–30 лет превратиться в солончаковую пустыню по примеру Аральского моря.

Новые исследования говорят потенциально об огромных площадях возможного высыхания моря. Например, журнал Communications Earth & Environment сообщает, что человечество будет вступать в XXII век с Каспийским морем, имеющим уровень воды ниже своего нынешнего на 9-18 метров. Вода уйдет с территорий площадью 371 тыс. кв. километров, это около 34% его современной площади.



В XX веке было два периода изменений. Первый - падение уровня Каспия с 1930 по 1977 год на 3 м до отметки минус 29 м по Балтийской системе высот. Второй - с 1978 по 1995 год, когда уровень воды повысился на 2,4 м до минус 26,6 м по БСВ. С 1995 года отмечается очередное падение, и сейчас уровень воды снова достигает минус 29 метров по БСВ. Такие изменения беспокоят ученых - ведь уровень Каспия может упасть еще сильнее.



Параллели с Аралом становятся все более очевидными. Высыхание Аральского моря, начавшееся в 1960-х годах из-за масштабного отвода воды для сельского хозяйства, привело к потере около 90% объема водоема. Последствия оказались катастрофическими: образование пустыни Аралкум, токсичные соляные бури, деградация сельского хозяйства, ухудшение климата и рост заболеваний среди населения.

Экологи предупреждают, что аналогичный сценарий может ожидать и Каспий. Обнажение морского дна приведет к образованию огромных солончаковых территорий, откуда ветер будет переносить соль, пыль и накопленные загрязняющие вещества на тысячи километров. Речь идет не только о соли, но и о тяжелых металлах, нефтепродуктах и пестицидах, которые десятилетиями накапливались в донных отложениях.

Для наглядного примера, ежегодно из Аральского моря поднимается более 75 миллионов тонн пыли и ядовитых солей. Пыльные тропы, поднимающиеся со дна Аральского моря, достигают 400 км в длину и 40 км в ширину. Экологи предупреждают, что при сохранении нынешней динамики северная, мелководная часть Каспия (казахстанский сектор) может полностью высохнуть в ближайшие 25-30 лет, превратившись в солончаковую пустыню по примеру Аралкума.



По оценкам специалистов, последствия, связанные с Каспийским морем могут затронуть не только прикаспийские государства - Казахстан, Азербайджан, Россию, Туркменистан и Иран, - но и весь регион Центральной Азии, Кавказа и даже бассейн Черного моря.

Дополнительным тревожным примером ученые называют ситуацию с озером Урмия в Иране. Еще несколько десятилетий назад оно считалось одним из крупнейших соленых озер Ближнего Востока, однако из-за засухи, строительства плотин и чрезмерного водопотребления водоем практически исчез. Эксперты предупреждали, что высыхание Урмии приведет к образованию миллиардов тонн соли и масштабной миграции населения.

Каспийское море имеет не только экологическое, но и стратегическое значение. На фоне перестройки мировой логистики резко возросла роль Среднего коридора - маршрута, соединяющего Китай и Европу через Центральную Азию и Кавказ. Каспий стал ключевым звеном этого транспортного маршрута.

Каспийский регион содержит до 48 млрд баррелей нефти и 8,7 тонн кубометров газа, и находится в центральном узле проекта, соединяющего Тихий и Атлантические океаны сухопутным маршрутом.



Через каспийские порты ежегодно проходят до 50 млн тонн грузов, а страны региона активно инвестируют в развитие транспортной инфраструктуры. Однако продолжающееся обмеление уже осложняет судоходство и работу портов.

По расчетам ученых, при дальнейшем снижении уровня воды часть портов может оказаться в десятках километров от новой береговой линии. Казахстанский порт Актау рискует потерять значительную часть (до 30%) грузооборота, Туркменбаши (Туркменистан) окажется в 16 км от вод, а российский порт Лаган при падении уровня на 10 м окажется в 115 км от новой береговой линии, т.е. может фактически лишиться прямого выхода к морю.

Не менее серьезными могут оказаться социальные последствия. Под угрозой находятся рыболовство, портовая инфраструктура и сельское хозяйство. Эксперты предупреждают о риске роста безработицы, усиления миграции и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Проблема Каспия все чаще поднимается на международном уровне. Вопрос обсуждается в рамках Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря, а также экологических инициатив при поддержке ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине назвал ситуацию на Каспии «плачевной» и предупредил о приближении экологической катастрофы. К совместным действиям неоднократно призывал и президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркивая необходимость координации усилий всех прикаспийских государств.

Президент России Владимир Путин также заявлял о необходимости согласованных решений для поиска причин обмеления и предотвращения дальнейшей деградации экосистемы.

Экологи и климатологи сходятся во мнении: решить проблему усилиями одной страны невозможно. Для предотвращения масштабной экологической катастрофы необходимы совместный контроль за использованием водных ресурсов, сохранение речного стока, экологический мониторинг и ограничение бесконтрольной хозяйственной деятельности в бассейне Каспия.

По мнению специалистов, судьба Каспийского моря сегодня становится вопросом не только региональной, но и глобальной экологической безопасности.

