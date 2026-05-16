При университете в Перу создадут Центр турецких исследований В центре планируется проводить академические исследования по Турции, реализовывать совместные издательские проекты

В рамках соглашения о сотрудничестве между Национальным университетом Сан-Маркос в Перу и Турецким фондом «Маариф» (TMV) при ВУЗе будет создан Центр турецких исследований.

Церемония подписания состоялась в историческом здании в Лиме, столице Перу, где около 475 лет назад начал свою образовательную деятельность Национальный университет Сан-Маркос.

Согласно подписанному соглашению, Центр турецких исследований будет открыт при старейшем высшем учебном заведении Латинской Америки.

В церемонии подписания приняли участие посол Турции в Лиме Серра Калели, представители университета и делегация TMV.

Свои подписи под документом поставили ректор Национального университета Сан-Маркос Глория Рамон Руффнер де Вега и координатор Центров турецких исследований TMV доцент Онер Бучукджу.

В рамках деятельности центра планируется проведение академических исследований по Турции, подготовка совместных публикаций и запуск занятий в этом направлении.

В дальнейшем также предполагается открытие программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Выступая на церемонии, турецкий посол заявила, что отношения между Турцией и Перу не ограничиваются лишь дипломатической и экономической сферами, но и укрепляются благодаря академическому и культурному сотрудничеству.

Дипломат выразила удовлетворение развитием сотрудничества с таким авторитетным учебным заведением, как университет Сан-Маркос, отметив, что Центр турецких исследований станет устойчивым мостом между академическими кругами двух стран.

Бучукджу, в свою очередь, заявил, что создание Центра турецких исследований в старейшем университете Латинской Америки имеет историческое и символическое значение.

«Отношения Турции с Латинской Америкой углубляются не только на политическом и экономическом уровнях, но и в академической и интеллектуальной плоскости. Процесс, который начинается в университете Сан-Маркос, станет важной отправной точкой для долгосрочного академического сотрудничества», — сказал он.



Ректор университета Сан-Маркос Руффнер де Вега также выразил удовлетворение началом академических связей с Турцией и поблагодарил турецкого посла за вклад в реализацию проекта.

Ректор отметил, что Центр турецких исследований внесет вклад в стратегию интернационализации университета, а также обратил внимание на заинтересованность учебного заведения в развитии совместных академических проектов с Турцией.