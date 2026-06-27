Президент Украины, в свою очередь, заявил, что сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» «поразили предприятие «Титан-Баррикады» в Волгограде

При ударе по предприятию в российском Волгограде пострадали 10 человек Президент Украины, в свою очередь, заявил, что сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» «поразили предприятие «Титан-Баррикады» в Волгограде

При ударе по объекту одного из предприятий города Волгограда в Краснооктябрьском районе пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области РФ Андрей Бочаров.

Глава региона заявил, что силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра была отражена атака высокоскоростных воздушных целей на территорию Волгоградской области.

«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет. Локальные возгорания оперативно ликвидированы. На месте работают оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано», - написал Бочаров в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что в целом с начала суток на подлете к столице сбиты 11 БПЛА.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи с 20.00 мск 26 июня до 8.00 мск 27 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Украинская сторона



Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что «сегодня ночью ракеты FP-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан-Баррикады» в Волгограде.

«Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода», - написал Зеленский в Telegram-канале, указав на то, что этот промышленный комплекс производит «артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок».

«География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы наконец достойный мир был», - отметил он.