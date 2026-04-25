При ударе по дому в секторе Газа погибла беременная двойней женщина и двое ее детей

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, вопреки действующему режиму прекращения огня.

В результате удара по жилому дому в городе Бейт-Лахия на севере палестинского эксклава погибла женщина, беременная двойней, а также двое ее детей.

По словам очевидцев и родственников, израильские военные нанесли удар по дому семьи Ат-Танани.

Сообщается, что в результате атаки погибла женщина, находившаяся на четвертом месяце беременности двойней, а также двое ее детей.

Тела погибших были доставлены из больницы «Аль-Шифа» в Газе и преданы земле.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» двоюродная сестра погибшей Сумейя Керсу сообщила, что ее кузина была на четвертом месяце беременности двойней. «В результате атаки она потеряла и двоих своих детей. Семья жила в гражданском районе, они не имели никакого отношения к чему -то», - сказала палестинка.

«Я больше не слышал голосов своей супруги и детей»

Отец семейства Халид Ат-Танани, потерявший в результате атаки жену и детей, рассказал о пережитом ужасе.

Он отметил, что их район ранее считался «безопасным», однако, несмотря на режим прекращения огня, атаки не прекращались.

«Мы жили под защитой Всевышнего, но каждый день подвергались атакам», — сказал Танани, указав на то, что из-за интенсивных бомбардировок им приходилось находиться в западной части дома.

По словам палестинца, удар был нанесен без предупреждения.

«Когда упала первая ракета, мы сказали: «Хвала Всевышнему, мы еще живы». Мы пытались выбраться ползком. Затем последовали второй, третий и четвертый удары. После четвертого мощного взрыва мы уже ничего не слышали», - вспоминает мужчина.

«Я понял, что все они погибли»

Танани также поделился своими переживаниями после израильского удара.

«Когда я вошел в дом, моя супруга Ислам лежала на земле. Наш сын Хамза был у нее на руках. Я звал их, но ответа не было. Подойдя ближе, я понял, что все они погибли», - говорит отец семейства.

Палестинцы отмечают, что, несмотря на режим прекращения огня, атаки Израиля на сектор Газа продолжаются, при этом удары по гражданским районам приводят к росту числа жертв.

Сообщается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в Газе погибли 809 человек, 2267 получили ранения. Кроме того, из-под завалов разрушенных зданий были извлечены тела 761 погибшего.

С октября 2023 года общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа достигло 72 585 человек, а раненых — 172 370.

Отмечается, что под обломками разрушенных зданий в палестинском эксклаве все еще остаются тела тысячи погибших.