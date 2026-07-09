Израильские военные нанесли авиаудар по зданию с мирными жителями в районе Батын-эс-Семин в городе Хан-Юнус

При ударе Израиля по югу сектора Газа погибли два человека Израильские военные нанесли авиаудар по зданию с мирными жителями в районе Батын-эс-Семин в городе Хан-Юнус

Два человека погибли в результате ударов, нанесенных израильской армией по югу сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня.

По информации местных источников, израильские военные нанесли авиаудар по зданию с мирными жителями в районе Батын-эс-Семин в городе Хан-Юнус.

По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека, еще множество людей получили ранения.

Кроме того, сообщается, что в городе Рафах на юге сектора Газа израильские военные открыли огонь по жилому району.

Израильская армия практически ежедневно наносит удары по сектору Газа, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента вступления в силу режима прекращения огня в результате израильских атак погибли 1084 палестинца, 3491 человек получил ранения, а из-под завалов были извлечены тела 799 погибших.

С октября 2023 года число палестинцев, погибших в результате израильских атак на сектор Газа, возросло до 73 110, а раненых - до 173 599.