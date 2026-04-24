С момента вступления в силу перемирия 17 апреля в результате израильских атак погибли более 10 человек

При ударе Израиля по югу Ливана погибли два человека С момента вступления в силу перемирия 17 апреля в результате израильских атак погибли более 10 человек

В результате авиаудара, нанесенного израильской армией по населенному пункту Тулин на юге Ливана в ночные часы, погибли два человека. Удар был нанесен, несмотря на действующее прекращение огня.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, ВВС Израиля, несмотря на перемирие, ночью нанесли удары по населенным пунктам Тулин, Хырбит-Силм и Медждель-Зун на юге страны.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара по Тулину погибли два человека.

Между тем, согласно заявлениям ливанских властей, с момента вступления в силу режима прекращения огня 17 апреля в результате израильских атак погибли более 10 человек, в том числе один журналист.

- Атаки Израиля на Ливан и прекращение огня



Израильская армия второго марта начала наносить массированные авиаудары по Ливану, оккупировав ряд населенных пунктов на юге страны.



Правительство Ливана сообщило, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн 162 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп объявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.