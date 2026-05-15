При ударе Израиля по медцентру на юге Ливан погибли три медработника Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля

В результате авиаудара израильской армии по медицинскому центру в населенном пункте Харуф на юге Ливана, нанесенного несмотря на режим прекращения огня, погибли три медицинских работника, еще один получил тяжелые ранения.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильские военные самолеты во второй половине дня 15 мая нанесли два авиаудара по медицинскому центру в населенном пункте Харуф провинции Эн-Набатия.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Ливана говорится, что в результате израильской атаки погибли трое медицинских работников, еще один получил тяжелые ранения, а сам центр был полностью разрушен.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что за этот период число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 млн человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели. С 17 мая режим прекращения огня был продлен еще на 45 дней.

По последним данным Минздрава Ливана, со 2 марта, несмотря на объявленное перемирие, в результате продолжающихся израильских атак погибли более 2 950 человек.

Израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, несмотря на режим прекращения огня, тогда как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении перемирия.