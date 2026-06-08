Еще несколько человек получили ранения в результате атаки на юге сектора Газа

При ударе Израиля по лагерю переселенцев в Хан-Юнусе погибли два человека Еще несколько человек получили ранения в результате атаки на юге сектора Газа

По меньшей мере два человека погибли в результате удара израильской армии вблизи палаточного лагеря для вынужденных переселенцев в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

По информации местных источников, израильские военные нанесли авиаудар по району рядом с лагерем для перемещенных лиц в районе Аль-Аттар города Хан-Юнис.

По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Израиль нанес удар по автомобилю в Хан-Юнисе

Между тем, как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильская армия также нанесла авиаудар по автомобилю в Хан-Юнисе.

В результате этой атаки ранения получили три палестинца.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в секторе Газа 10 октября 2025 года, израильская армия практически ежедневно продолжает наносить удары по территории эксклава.