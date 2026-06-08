При ударе Израиля по лагерю переселенцев в Хан-Юнусе погибли два человека

Zeynep Hilal Duran, Elmira Ekberova, Ayşe İrem Çakır
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
По меньшей мере два человека погибли в результате удара израильской армии вблизи палаточного лагеря для вынужденных переселенцев в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
По информации местных источников, израильские военные нанесли авиаудар по району рядом с лагерем для перемещенных лиц в районе Аль-Аттар города Хан-Юнис.
По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека, еще несколько получили ранения.
Израиль нанес удар по автомобилю в Хан-Юнисе
Между тем, как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильская армия также нанесла авиаудар по автомобилю в Хан-Юнисе.
В результате этой атаки ранения получили три палестинца.
Несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в секторе Газа 10 октября 2025 года, израильская армия практически ежедневно продолжает наносить удары по территории эксклава.