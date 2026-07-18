Израильский беспилотник типа «Quadcopter» нанес удар по группе палестинцев, собравшихся возле перекрестка Девле в квартале Зейтун

При ударе Израиля по городу Газа погибли три палестинца Израильский беспилотник типа «Quadcopter» нанес удар по группе палестинцев, собравшихся возле перекрестка Девле в квартале Зейтун

Три палестинца погибли, еще множество людей получили ранения в результате удара беспилотника израильской армии по месту скопления мирных жителей в квартале Зейтун в южной части города Газа.

Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня.

Согласно информации медицинских источников, израильский беспилотник типа «Quadcopter» нанес удар по группе палестинцев, собравшихся возле перекрестка Девле.

В результате атаки погибли три человека, множество людей получили ранения. Пострадавшие были доставлены в баптистскую больницу «Аль-Ахли» в городе Газа.

Кроме того, израильский беспилотник атаковал лагерь при школе «Аз-Захра» в квартале Шуджаия в восточной части города Газа, где укрывались вынужденно перемещенные палестинцы. В результате атаки был ранен один палестинец.

Местные источники также сообщили, что израильские военные открыли огонь из пулеметов близ района, известного как «желтая линия», к востоку от Дейр-эль-Балаха. Обстрелы периодически возобновлялись.

Израиль продолжает наносить удары по гражданским объектам в секторе Газа и совершает другие нарушения режима перемирия.