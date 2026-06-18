Беспилотник израильской армии атаковал автомобиль на перекрестке между населенными пунктами Кафр-Тибнит и Эрнун в провинции Эн-Набатия

При ударе Израиля по автомобилю на юге Ливана погибли три человека Беспилотник израильской армии атаковал автомобиль на перекрестке между населенными пунктами Кафр-Тибнит и Эрнун в провинции Эн-Набатия

Три человека погибли в результате ударов израильской армии по югу Ливана, несмотря на подписанное между США и Ираном соглашение.

Израиль продолжает атаки на южные районы Ливана, несмотря на продление режима прекращения огня на 45 дней с 17 мая, а также американо-иранскую договоренность.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, беспилотник израильской армии атаковал автомобиль на перекрестке между населенными пунктами Кафр-Тибнит и Эрнун в провинции Эн-Набатия.

В результате удара погибли Билал Камаль Хайик и Али Исмаил Туфейли. Сообщается, что Хайик вернулся в Ливан из Габона несколькими днями ранее, а Туфейли был чемпионом мира по мотогонкам и призером международных соревнований. Кроме того, жертвой атаки израильского беспилотника рано утром в городе Зибдин в провинции Эн- Набатия стал один человек.

Израильский беспилотник также нанес удар по одному из объектов в населенном пункте Хаддаса в провинции Эн- Набатия. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

В населенном пункте Бейт-Яхун близ города Сур на юге Ливана два человека получили ранения в результате взрыва бомбы, сброшенной израильским БПЛА.

Отмечается, что с утра израильский беспилотник совершает полеты на низкой высоте над Бейрутом.

Соглашение между Ираном и США

14 июня Иран и США объявили о достижении при посредничестве Пакистана соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами дипломатическим путем.

Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта Израиль начал наносить массированные авиаудары по территории Ливана и оккупировал ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число вынужденных переселенцев в этот период превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли 3826 человек.

Госдепартамент США сообщил 3 июня по итогам четвертого раунда переговоров в Вашингтоне, что Израиль и Ливан достигли соглашения о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил из районов к югу от реки Литани.

«Хезболла», в свою очередь, отвергла предложенное условное перемирие.

Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на объявленное прекращение огня.