При ударе Израиля по автомобилю в Газе погиб один человек Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня

В результате удара израильского беспилотника по движущемуся автомобилю в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа погиб один палестинец.

Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Как сообщили корреспонденту «Анадолу» источники в больнице «Мучеников Аль-Аксы», в результате атаки на автомобиль возле школы Аль-Мазраа к востоку от Дейр-эль-Балаха погиб 32-летний Ахмед Халид Абу Магасиб. Его тело было доставлено в медицинское учреждение.

В результате удара автомобиль загорелся и полностью выгорел. Несколько человек, находившихся в машине, получили ранения и были госпитализированы.

Ранее в результате израильских ударов по населенному пункту Аз-Завайда и городу Хан-Юнус погибли два человека. Таким образом, число жертв в секторе Газа за сутки возросло до трех человек.

По данным местных источников и очевидцев, израильские военные продолжают сносить здания и объекты инфраструктуры в подконтрольных им районах в северной и южной частях сектора Газа. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись некоторые районы к югу от Хан-Юнуса.



Согласно заявлению Министерства здравоохранения Газы, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 932 человека, 2859 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела еще 781 погибшего.

В ведомстве сообщили, что общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 941 , а раненых — до 172 967.