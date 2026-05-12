При ударе израильского БПЛА по автомобилю на юге Ливана погибли три человека

Ethem Emre Özcan, Olga Keskin
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Три человека погибли в результате удара беспилотника израильской армии по автомобилю, перевозившему раненого в больницу на юге Ливана.
Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, несмотря на действующее прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля.
Как сообщает ливанское информационное агентство NNA, накануне израильская армия нанесла авиаудар по населенному пункту Адшит в провинции Эн-Набатия.
После атаки автомобиль, перевозивший одного из раненых в больницу, был атакован израильским беспилотником в населенном пункте Дувейр, не доехав до медицинского учреждения.
В результате удара погибли три человека, находившиеся в автомобиле.
Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня
Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по территории Ливана и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.
Власти Ливана сообщили, что за этот период число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 млн человек.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.
Министерство здравоохранения Ливана накануне сообщило, что со 2 марта, вопреки объявленному перемирию, в результате продолжающихся израильских атак погибли 2 846 человек.
Израильская армия продолжает наносить удары и осуществлять снос домов на юге Ливана, несмотря на режим прекращения огня, тогда как движение «Хезболла» атакуют израильские подразделения, обвиняя их в нарушении перемирия.