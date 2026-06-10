При ударе израильского БПЛА по автомобилю на юге Ливана погибли два человека Израильский беспилотник атаковал автомобиль, находившийся напротив архиепископской резиденции в центре города Сайда

Два человека погибли в результате удара, нанесенного израильским беспилотником по автомобилю в городе Сайда на юге Ливана.



Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный с 17 мая еще на 45 дней.



Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильский беспилотник атаковал автомобиль, находившийся напротив архиепископской резиденции в центре города Сайда.



В результате удара оба человека, находившиеся в автомобиле, погибли.

Возникший после атаки пожар перекинулся на несколько автомобилей, припаркованных поблизости.



На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, пожарные расчеты и подразделения гражданской обороны.

- Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Ливанские власти заявили, что число внутренне перемещенных лиц за этот период превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о продлении на три недели временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней, начиная с 17 мая.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, со 2 марта в результате израильских ударов погибли 3 666 человек.

Госдепартамент США после четвертого раунда переговоров в Вашингтоне 3 июня сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о «всеобъемлющем прекращении огня» при условии полного прекращения атак со стороны «Хезболлы» и вывода всех ее сил из районов к югу от реки Литани. Однако в «Хезболла» отвергли эти условия.

Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на объявленные договоренности о прекращении огня.