Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить удар по рынку в Токмаке

При ударе дрона по рынку в подконтрольном РФ Токмаке в Запорожской области погибли 5 человек Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить удар по рынку в Токмаке

Пять мирных жителей погибли и 18 человек пострадали от удара дрона по городскому рынку в подконтрольном РФ городе Токмак в Запорожской области Украины.

«Уже известно, что в результате целенаправленной атаки противника на городской рынок Токмака погибли 5 жителей. Еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие продолжают поступать. Токмакская ЦРБ развернула дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим», - написал так называемый «губернатор» региона Евгений Балицкий в «Максе».

В Следованном комитете (СК) РФ возбудили уголовное дело о «теракте».

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает это «гнусное военное преступление».

«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ (Вооруженных сил Украины) на гражданских лиц», - говорится в комментарии Захаровой.