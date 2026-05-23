При ударе ВВС Израиля по Ливану погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, еще один получил ранения в результате авиаударов, нанесенных израильской армией по территории Ливана, вопреки действующему режиму прекращения огня.

Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля и продленное на 45 дней.

Как сообщает ливанское информагентство NNA, в ночные часы израильская армия нанесла удар по населенному пункту Дейр-Канун ан-Нахр, расположенному в районе города Сур на юге страны. В результате атаки жилой дом был полностью разрушен, погибли четыре человека.

Утром израильская авиация атаковала населенный пункт Аш-Шехабия в районе Сура, а также цели в восточной части страны - в регионе Бекаа.

В результате удара по дому в населенном пункте Эр-Рафид на юге Бекаа один человек погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, израильская армия нанесла авиаудары по населенным пунктам Аль-Гандурия, Яхмур-Шакиф и Диббин в провинции Эн-Набатия на юге Ливана, а также обстреляла ряд районов из артиллерии.

Израильская армия начала наносить массированные удары по Ливану 2 марта, а затем оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщили, что число вынужденных переселенцев внутри страны превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшихся 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней - с 17 мая, а также провести в начале июня четвертый раунд переговоров.

Израильская армия продолжает атаки на юг Ливана и снос жилых домов, несмотря на перемирие, тогда как движение «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении условий прекращения огня.