Израильская армия нанесла авиаудар по полицейскому посту, расположенному к западу от лагеря беженцев Джебалия на севере палестинского экслава

При ударах Израиля по сектору Газа погибли 8 палестинцев, в том числе женщина Израильская армия нанесла авиаудар по полицейскому посту, расположенному к западу от лагеря беженцев Джебалия на севере палестинского экслава

В результате израильских ударов по сектору Газа погибли восемь палестинцев, в том числе женщина.

По данным медицинских источников, израильская армия нанесла авиаудар по полицейскому посту, расположенному к западу от лагеря беженцев Джебалия на севере палестинского экслава.

В результате атаки погибли шесть человек, включая начальника полицейского участка Джебалии Мухаммеда Марвана Салима, сотрудников полиции и одну женщину. Кромке того, множество людей получили ранения.

Ранее в течение дня в результате авиаударов Израиля по городу Хан-Юнус на юге сектора Газа погибли двое палестинцев, в том числе ребенок.

Израильская армия практически ежедневно наносит удары по сектору Газа, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня.