При ударах Израиля по сектору Газа погибли 8 палестинцев, в том числе женщина

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14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
В результате израильских ударов по сектору Газа погибли восемь палестинцев, в том числе женщина.
По данным медицинских источников, израильская армия нанесла авиаудар по полицейскому посту, расположенному к западу от лагеря беженцев Джебалия на севере палестинского экслава.
В результате атаки погибли шесть человек, включая начальника полицейского участка Джебалии Мухаммеда Марвана Салима, сотрудников полиции и одну женщину. Кромке того, множество людей получили ранения.
Ранее в течение дня в результате авиаударов Израиля по городу Хан-Юнус на юге сектора Газа погибли двое палестинцев, в том числе ребенок.
Израильская армия практически ежедневно наносит удары по сектору Газа, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня.