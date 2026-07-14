При ударах Израиля по сектору Газа погибли двое палестинцев, в том числе ребенок

Safiye Karabacak, Olga Keskin
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
В результате авиаударов Израиля по городу Хан-Юнус на юге сектора Газа погибли двое палестинцев, в том числе ребенок.
Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильская армия нанесла авиаудар по району Аль-Маваси.
В результате атаки погиб один палестинец, еще три человека, включая ребенка, получили ранения.
Позже стало известно, что ребенок, получивший ранения при утреннем ударе по району Аль-Маваси, скончался.
Израильская армия практически ежедневно наносит удары по сектору Газа, несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня.
Согласно последним официальным данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня в результате израильских атак погибли 1108 человек, 3578 получили ранения. Кроме того, из-под завалов удалось извлечь тела 800 погибших.
Общее число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с октября 2023 года возросло до 73 231, а раненых - до 173 686.