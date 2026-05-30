При ударах Израиля по Ливану погибли 11 человек Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня

В результате авиаударов, нанесенных израильской армией в нарушение действующего прекращения огня по населенным пунктам близ города Сур (Тир) на юге Ливана 29 мая, погибли 11 человек, в том числе медицинский работник, еще 8 получили ранения.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный с 17 мая еще на 45 дней.

Как сообщает Министерство здравоохранения Ливана, в результате авиаудара по населенному пункту Мааруб погибли четыре человека, в том числе медработник, еще пять человек, включая медика, получили ранения.

Согласно сообщению, жертвами удара по населенному пункту Аббасия стали три человека, один из которых являлся гражданином Сирии, еще один человек получил ранения.

Еще четыре человека погибли и двое получили ранения в результате авиаудара по населенному пункту Тейр-Диба, расположенному в районе Сур.

В Минздраве Ливана подчеркнули, что нападения на медицинские бригады являются явным нарушением международного гуманитарного права. Израиль превратил медицинский персонал в военные цели, - отметили в ливанском ведомстве.

- Израиль продолжает атаки на юг Ливана

Как сообщает ливанское информагентство NNA, израильская авиация нанесла удары по окрестностям населенных пунктов Катрани и Сарире в районе Джеззин на юге страны.

Кроме того, израильские военные дважды атаковали населенный пункт Диббин в провинции Эн-Набатия, а также нанесли удар беспилотником по открытой местности в районе населенного пункта Ансар.

Ударам израильской артиллерии подверглись населенные пункты Фурун и Гандурия в округе Бинт-Джубейль. Кроме того, ВВС Израиля нанесли четыре удара по населенному пункту Билат в округе Марджаюн, а также выпустили две ракеты по окрестностям населенного пункта Зарария, расположенного недалеко от города Сайда.

- «Хезболла» заявила о более чем 20 ответных атаках



Между тем движение «Хезболла» сообщило о проведении более чем 20 атак по израильским военным объектам в оккупированных населенных пунктах южного Ливана в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.

Согласно сообщению, ударам «Хезболла» с применением взрывных устройств, ракет и ударных беспилотников подверглись израильские военные и техника в районах Хаддаса, Яхмур-Шакиф, Восточный Завтар, Байяда, Накура и Решаф.

Также сообщается о поражении нескольких танков «Меркава»,бульдозеров D9 и других военных машин израильской армии. Кроме того, беспилотником была атакована платформа системы ПВО «Железный купол» в районе Рас-Накура на севере Израиля.

- Израильские атаки и режим прекращения огня

Второго марта Израиль начал наносить массированные авиаудары по Ливану, оккупировав несколько городов на юге страны.

Ливанские власти заявили, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении на три недели 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая и провести в начале июня четвертый раунд консультаций.

Накануне Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что со 2 марта в результате израильских атак на страну погибли 3 355 человек.

Израиль продолжает наносить удары и осуществлять снос жилых домов на юге Ливана, несмотря на перемирие, тогда как «Хезболла» атакует израильские подразделения, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал армии приказ усилить атаки против Ливана.