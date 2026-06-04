Не менее 20 человек получили ранения

При ударах Израиля по Газе погибли 9 палестинцев, включая пятерых членов одной семьи Не менее 20 человек получили ранения

Не менее девяти палестинцев погибли и около 20 получили ранения в результате ночных авиаударов, нанесенных израильской армией по различным районам города Газа, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

По данным местных источников, израильские самолеты и вертолеты одновременно атаковали жилые дома в западной и северной частях города.

Под удары попали дом семьи Муханна в лагере беженцев Шати, квартира в районе Шейх Ридван, жилой дом в районе Тель аль-Хава, а также жилой комплекс «Лебид» в районе Аль-Мухабарат на северо-западе города.

По информации источников, наибольшее число жертв зафиксировано в результате удара по четвертому этажу жилого комплекса «Лебид».

В результате атаки погибли Хасан Рабах Лебид, его супруга Менар, старший сын Мухаммед, дочь Рехеф и младший сын Темим.

Из всей семьи выжила только девятилетняя Хала Хасан Рабах Лебид, получившая легкие ранения. Из-под завалов также были извлечены другие пострадавшие, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В результате удара по квартире в районе Тель аль-Хава погибли два палестинца.

Еще как минимум два человека стали жертвами атак на дом семьи Муханна в лагере Шати и квартиру возле перекрестка Абу Амин в районе Шейх Ридван.

После ударов в пораженных зданиях вспыхнули пожары, многие жители получили ранения.

Сообщается, что бригады скорой помощи и гражданской обороны в течение всей ночи проводили поисково-спасательные работы на местах ударов. Раненые и погибшие были доставлены в больницу «Аль-Шифа» в городе Газа.

Израильская армия продолжает военные операции в секторе Газа. Представители медицинских служб и гражданской обороны предупреждают, что под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди.

Согласно последним официальным данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в секторе Газа погибли 936 палестинцев, еще 2903 человека получили ранения.