Израильские самолеты и вертолеты одновременно атаковали жилые дома в западной и северной частях города Газа

При ударах Израиля по Газе погибли 10 палестинцев, пятеро из них — члены одной семьи Израильские самолеты и вертолеты одновременно атаковали жилые дома в западной и северной частях города Газа

Не менее 10 палестинцев, включая мать, отца и троих детей из одной семьи, погибли, еще 20 человек получили ранения в результате ночных авиаударов, нанесенных израильской армией по различным районам города Газа, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

По данным местных источников, израильские самолеты и вертолеты одновременно атаковали жилые дома в западной и северной частях города.

Под ударами оказались дом семьи Мухенна в лагере беженцев Шати, квартира в районе Шейх-Рыдван, жилой дом в районе Тель-эль-Хава, а также жилой комплекс «Лебид» в районе Аль-Мухабарат на северо-западе города.

Источники сообщили, что наибольшее число жертв зафиксировано в результате удара по четвертому этажу здания «Лебид» в районе Аль-Мухабарат.

В результате атаки погибли Хасан Рабах Лебид, его супруга Менар, их старший сын Мухаммед, дочь Рехеф и младший сын Тамим.

Из всей семьи выжила лишь 9-летняя Хала Хасан Рабах Лебид, получившая легкие ранения. Из-под завалов также были извлечены другие пострадавшие, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В результате удара по квартире в районе Тель-эль-Хава погибли еще двое палестинцев.

Кроме того, как минимум два человека стали жертвами атак на дом семьи Мухенна в лагере Шати и квартиру возле перекрестка Абу-Амин в районе Шейх-Рыдван.

После ударов в атакованных зданиях вспыхнули пожары, многие жители получили ранения.

Палестинские СМИ сообщили, что число погибших в результате израильских атак, продолжающихся с ночи, увеличилось до 10 человек, а раненых - до 20.

Отмечается, что бригады скорой помощи и гражданской обороны всю ночь проводили поисково-спасательные работы на местах ударов. Пострадавшие и тела погибших были доставлены в больницу «Аль-Шифа» в городе Газа.



Кроме того, израильская армия нанесла авиаудары по району Аль-Маваси, в результате которых ранения получили множество людей. Пострадавшие были госпитализированы.

На фоне продолжающихся израильских атак медицинские службы и подразделения гражданской обороны предупреждают, что под завалами разрушенных зданий все еще могут находиться люди.

Согласно последним официальным данным, с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 936 палестинцев, еще 2903 человека получили ранения.