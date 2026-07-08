Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 110 человек

При ударах Израиля по Газе за сутки погибли восемь палестинцев Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 110 человек

В результате ударов, нанесенных израильской армией по сектору Газа за последние 24 часа, погибли восемь палестинцев, еще 17 получили ранения.

В сообщении Министерства здравоохранения сектора Газа приведены последние данные о числе жертв израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние сутки в больницы палестинского эксклава доставили тела восьми погибших и 17 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1084 палестинца, 3491 человек получил ранения, а из-под завалов удалось извлечь тела еще 799 погибших.

Отмечается, что число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 110 человек, а раненых - 173 599.