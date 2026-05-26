Число погибших в результате израильских ударов по Ливану возросло до 16 человек

При ударах Израиля по востоку и югу Ливана погибли 7 человек

В результате авиаударов израильской армии по населенным пунктам Мишгара и Кавсарият-эр-Руз в Ливане погибли семь человек.

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 17 апреля и продленный с 17 мая еще на 45 дней.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильская армия нанесла авиаудары по жилым домам в городе Мишгара, расположенном в долине Бекаа на востоке страны. В результате атак погибли пять человек, еще множество получили ранения.

Еще два человека погибли при ударе по населенному пункту Кавсарият-эр-Руз на юге Ливана.

Ранее в течение дня в результате израильских ударов по южноливанским населенным пунктам Араб-Салим, Дувейр и Кефер-Румман погибли девять человек.

Таким образом, общее число погибших в результате сегодняшних израильских атак по Ливану достигло 16 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером заявил, что отдал армии приказ усилить удары по Ливану.

Израильские удары по Ливану и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Власти Ливана тогда сообщили, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедших 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая, а также провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Министерство здравоохранения Ливана вчера сообщило, что со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3 185 человек.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и разрушать дома на юге Ливана, тогда как «Хезболлах» атакует израильские подразделения, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.