При ударах Израиля по востоку и югу Ливана погибли шесть человек Израильская армия продолжает атаки на Ливан, вопреки действующему режиму прекращение огня

В результате ударов израильской армии по югу и востоку Ливана, нанесенных вопреки действующему режиму прекращение огня, погибли шесть человек.



Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, армия Израиля нанесла удар по дому главы администрации населенного пункта Зеляя в районе Западная Бекаа на востоке Ливана.В результате атаки погибли четыре человека, включая женщину и ребенка, еще трое получили ранения.



Ливанские СМИ сообщают, что среди погибших были мэр Зеляи, его супруга и ребенок.



Примечательно, что израильская армия выпустила предупреждение об атаке уже после бомбардировки населенного пункта.

В населенном пункте Мейфедун, расположенном в районе Эн-Набатия на юге Ливана, в результате четырех авиаударов и артиллерийского обстрела со стороны Израиля погибли два человека.



Израильская армия также нанесла удар по окрестностям школы в Мейфедуне.



Израильская авиация дважды атаковала район речной долины между населенными пунктами Восточный и Западный Завтар в Эн-Набатии. Кроме того, удары были нанесены по населенным пунктам Юхмур эш-Шакиф, Кабриха, Эрнун и Сафед эд-Биддих.



На юге страны, в районе города Сур, израильская армия подвергла бомбардировке населенный пункт Рашканание.



В населенном пункте Хиям на юго-востоке Ливана, где ранее происходили ожесточенные столкновения между «Хезболлой» и израильскими силами, армия Израиля утром продолжила масштабные разрушения с применением взрывчатки.



В заявлении «Хезболлы» , в свою очередь, сообщается, что в ответ на атаки израильской армии в южноливанском населенном пункте Тайбе израильские военные были атакованы дроном-камикадзе.



Израильская армия 2 марта начала наносить массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число вынужденных переселенцев за этот период превысило 1 млн человек.



Министерство здравоохранения Ливана заявило, что со 2 марта в результате израильских атак погибли более 2700 человек.



Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.



Израильская армия, несмотря на перемирие, продолжает наносить удары и осуществлять снос домов на юге Ливана, тогда как «Хезболла» атакует израильские подразделения, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.